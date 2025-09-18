De la renuncia al fallecimiento: falsedades sobre la salud de Donald Trump que circulan en redes

El estado de salud del presidente Donald Trump ha sido objeto de especulación tras el diagnóstico de “insuficiencia venosa crónica”, informado por la Casa Blanca en julio de 2025, y la aparición de moretones visibles en sus manos. Esto ha dado lugar a desinformaciones que van desde su supuesta renuncia hasta rumores sobre su fallecimiento, e incluso la circulación de imágenes manipuladas que muestran su rostro aparentemente hinchado.

En elDetector verificamos publicaciones difundidas en redes sociales y te contamos por qué no son reales.

Donald Trump anunció su retiro de la presidencia y Gavin Newsom toma su lugar por decisión del Congreso. FALSO.

Un video compartido en TikTok afirma que Donald Trump renunció “de inmediato” a la presidencia por “razones personales” y que, en una votación de emergencia, el Congreso entregó el mando al gobernador de California, Gavin Newsom. Eso es falso. Trump no ha dejado el cargo y Newsom no ha asumido la presidencia.

Tras un comunicado de la Casa Blanca sobre el diagnóstico de “insuficiencia venosa crónica” del presidente y la percepción de una supuesta inactividad en su agenda, han circulado desinformaciones que van desde la supuesta gravedad de su estado de salud hasta, como en este caso, su supuesta renuncia.

El propio Trump lo desmintió a inicios de septiembre, asegurando que se ha mantenido “muy activo” , según se lee en un artículo de USA Today publicado el 2 de septiembre de 2025. En los últimos días se le ha visto en distintos eventos públicos, entre ellos la cena con ejecutivos de tecnología , celebrada el 4 de septiembre de 2025 en la Casa Blanca, y este 18 de septiembre se encuentra de visita oficial en Reino Unido.

Más allá de lo anterior, la ley establece que, en caso de renuncia, el presidente debe presentar una carta escrita dirigida al secretario de Estado, cargo que actualmente ocupa Marco Rubio. Una revisión del sitio oficial de esa oficina no muestra ningún registro que respalde el supuesto retiro de Trump.

La Casa Blanca tampoco ha publicado ningún documento o declaración que confirme una dimisión. Además, la ley estadounidense señala que si un presidente renuncia la sucesión recae en el vicepresidente, en este caso JD Vance, y no en un gobernador estatal como Gavin Newsom.

Donald Trump con la cara inflamada. MANIPULADA.

Una imagen en la que se ve aparentemente al presidente Donald Trump con un rostro notablemente inflamado circula en redes sociales –incluida la cuenta del gobierno de California –. Sin embargo, la fotografía ha sido manipulada.

Desde elDetector realizamos una búsqueda inversa de imágenes para identificar su origen y localizamos la fotografía original en un artículo de Associated Press publicado el 28 de julio de 2022, donde se lee que fue tomada durante un torneo de golf.

Al comparar las imágenes, se observa que Trump viste la misma camiseta blanca con un texto a la izquierda que dice “Trump” y una gorra roja con la frase en inglés “Make America Great Again”. Pero, su rostro no presenta la inflamación que aparece en la versión que estamos verificando. La imagen alterada circula desde hace años.

“La Casa Blanca ha confirmado esta tarde el fallecimiento del presidente Donald J. Trump a los 79 años”. FALSO.

En redes sociales circula un video que afirma que la Casa Blanca confirmó la muerte de Donald Trump tras un “infarto masivo” en “su residencia oficial en el Ala Oeste”. Esto es falso. Hasta el 18 de septiembre de 2025, el presidente mantiene una agenda acti va tanto dentro como fuera de Estados Unidos.

Aunque la Casa Blanca ha confirmado que Trump padece “insuficiencia venosa crónica”, en ningún momento se ha reportado su fallecimiento. Desde elDetector revisamos directamente la página oficial de la Casa Blanca y no encontramos ninguna declaracióque respalde la supuesta noticia.

Además, si el presidente de los EEUU, el cargo con más poder del planeta, hubiese fallecido, sería noticia mundial. Y no es el caso.

