Trump es diagnosticado con "insuficiencia venosa crónica", una condición "benigna y corriente", según la Casa Blanca

Video Trump es diagnosticado con insuficiencia venosa crónica tras informes de hinchazón en sus piernas

El presidente Donald Trump fue diagnosticado con una "insuficiencia venosa crónica" tras someterse a un examen médico por hinchazón en las piernas, informó la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

La afección es "benigna y corriente", y no se ha apreciado "una trombosis venosa profunda o enfermedad arterial", dijo Leavitt, según la evaluación del médico presidencial sobre la salud de Trump, de 79 años.

La vocera de la Casa Blanca leyó un comunicado ante la prensa, que indicaba que "en las recientes semanas el presidente Trump notó una leve inflamación en sus piernas, y de acuerdo con el cuidado médico rutinario y como precaución, está preocupación fue evaluada por la unidad médica de la Casa Blanca".

"El presidente fue sometido a una evalución médica exhaustiva, incluyendo estudios diagnósticos cardiovasculares", aseguró Leavitt.

Entre los estudios hechos a Trump, la Casa Blanca mencionó "un estudio bilateral (ultrasonido Doppler) en la parte baja de las extremidades", que reveló la referida insuficiencia venosa crónica, "una condición benigna y común, particularmente en individuos sobre los 70 años".

Dentro de los estudios médicos hechos al presidente se cuentan pruebas de laboratorio que incluyeron un panel metabólico completo, exámenes de sangre y perfiles de coagulación, entre otras pruebas. Todos los resultados estuvieron dentro de los rangos esperados, expresó Leavitt.

También se hizo una ecografía cardíaca, que reveló una estructura y función normal del corazón, sin señales de fallas cardíacas o sistémicas.

La vocera añadió que en respuesta a las especulaciones sobre fotos recientes en las que se ven hematomas en las manos de Trump, esto se debe a "una leve irritación de los tejidos blandos causada por los frecuentes apretones de manos y el uso de aspirina", que toma como "prevención cardiovascular".

"El presidente tiene una excelente salud, como pueden verlo diariamente", subrayó Leavitt.

