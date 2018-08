La manifestación no tomó a la capital desprevenida. Con el recuerdo de un violento Charlottesville el 12 de agosto de 2017, las autoridades redoblaron la seguridad en las calles con patrullas, agentes a pie, en motos, bicicletas y con algunas vías cerradas desde temprano y hasta este domingo a las 8:00pm. Hace un año tres personas fallecieron, una civil atropellada en medio de la protesta y dos policías.

La intención original de los supremacistas era regresar a Virginia, pero la ciudad no les concedió el permiso y por eso se fueron a la capital del país para reclamar por lo que el organizador Jason Kessler describe como “abusos contra los derechos civiles” supuestamente cometidos en la ciudad de Virginia hace un año.

Llamaron a su manifestación 'Unite the Right 2', como una continuación de lo que comenzaron en 2017.

Desde las 8:00 am, la Policía del condado de Fairfax tuiteó que se esperaba mucha afluencia de pasajeros en la estación Vienna para el domingo. En las dos horas siguientes, comenzó a llenarse esa parada del metro donde había letreros con mensajes como: "Zona libre de odio" y "el odio no es bienvenido aquí", reporta el diario The Washington Post.