Trabajadores de Google protestaron contra la cultura que "protege" a acosadores en la corporación

Las manifestaciones, que se organizaron tras conocerse una historia de acoso sexual a una empleada por el cofundador de Android Andy Rubin , que fue publicada en el diario The New York Times , se han replicado en las oficinas de Tokio, Singapur y Londres, hasta Nueva York, Seattle y San Francisco, donde ingenieros con elevados sueldos y otros empleados hicieron paros de una hora y salieron a las calles a partir de las 11:10 locales .

Fuerza fenemina infrarrepresentada

Los paros reflejaron el sentimiento entre algunos de los 94,000 empleados de Google y su empresa matriz Alphabet Inc. de que la compañía no está a la altura de los ideales que profesa en su lema “Don’t be evil” (No seas malvado) y el más reciente mandato en su código de conducta: “Hacer lo correcto”.