Suspendieron el aumento de la gasolina en Haití pero las protestas siguen

Horas después de que un hotel Best Western Premiere, en un área lujosa de Port-au-Prince fuese atacado, el gobierno haitiano anunció que suspendía el aumento de los combustibles que se suponía entraba en vigor este sábado, reportó la AP .

Pero el anuncio no pareció aplacar de inmediato a quienes protestaban en las calles, de acuerdo a la agencia Reuters , que describió escenas transmitidas por la televisión local en las que calles eran bloqueadas y negocios ultrajados.

En el hotel Best Western, guardias impidieron que los manifestantes entraran, pero sí causaron destrozos en la entrada. Un periodista de The Associated Press reportó que cientos de manifestantes arrojaron piedras y romperieron ventanas.