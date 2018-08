Protestan contra la violencia con armas frente a fábrica Smith & Wesson en Massachusetts

“Podemos terminar con la violencia con armas”, “libros, no armas” y “las madres requerimos acción”, eran algunas de las leyendas en los carteles que portaban los manifestantes que condenaron a la compañía por fabricar el rifle que se usó en el tiroteo de la preparatoria Marjory Stoneman Douglas, en Parkland. El grupo está pidiendo que el fabricante done 5 millones de dólares para la investigación de la violencia con armas.

Al lugar de la manifestación también se hizo presente un grupo de personas que apoya el derecho a poseer y portar armas para dar su apoyo al fabricante. “Amo mi Smith and Wesson”, “restringir a la gente buena no va acabar con el mal”, “los portadores autorizados no son el problema”, se leía en algunas de las pancartas.

“Hoy estaba protestando contra la violencia armada frente a las instalaciones de Smith and Wesson en compañía de las organizaciones March for Our Lives en Boston y 50 Miles More y un manifestante opuesto me sacó el dedo. En respuesta yo le mandé un beso. El amor ganará”, escribió Hogg en un tuit para dar un ejemplo de que cómo se debe reaccionar ante las agresiones de los oponentes.