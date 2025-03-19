Es falso que el presidente de China haya declarado la guerra a EEUU y esté movilizando tropas: esa es una desinformación que circula en redes

Los clips del video sobre la supuesta declaración de guerra fueron generados con IA.

En medio de las diatribas entre el gobierno estadounidenses y China por la imposición de aranceles por parte del presidente Donald Trump, y los aplicados por el gigante asiático en respuesta, circula en redes sociales un mensaje desinformante sobre una supuesta declaración de guerra por parte del presidente Xi Jinping contra Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Sin embargo, es falso que China haya declarado la guerra a Estados Unidos, que Europa se haya unido al país asiático en la supuesta iniciativa bélica y que se hayan empezado a movilizar “tropas y misiles hipersónicos”, como afirma un reel en Facebook.

Comprobamos la falsedad de la afirmación con los datos oficiales disponibles, y además verificando que las imágenes de supuestas tropas movilizadas, fueron generadas con inteligencia artificial (IA).

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

No hay ninguna declaración de guerra armamentista

“China le declara la guerra a Estados Unidos. Donald Trump se pasó de la raya, dijo el presidente de China”, se lee en la descripción de un video en redes sociales con más de 14,700 “me gusta”, 936 comentarios y 5,000 compartidos hasta el 18 de marzo de 2025. La grabación menciona la supuesta alianza del país asiático con Europa en el enfrentamiento, que Xi Jinping mismo declaró la guerra y dijo que su país “ya no tolerará provocaciones” de Trump, a la vez que muestra supuestas movilizaciones militares, pero al momento de publicar esta verificación todo eso es falso.

Una búsqueda con palabras clave en Google, en inglés y español , no arrojó resultados sobre la supuesta declaración de guerra y movilización de tropas. En contraste, sí hay algunas declaraciones del gobierno de Pekín , de un vocero de su ministerio de Relaciones Exteriores, sobre estar preparados para una guerra “arancelaria, comercial, o de cualquier otro tipo” con Estados Unidos. Sin embargo, en las palabras recogidas por los medios, el representante chino también dijo: "Siempre hemos mantenido la opinión clara de que, sea cual sea el tipo de guerra, una guerra arancelaria o una guerra comercial, una guerra fría o una guerra caliente, ninguna guerra se debe librar ni se puede ganar".

PUBLICIDAD

Aunque en esas declaraciones se mencionó repetidamente la palabra “guerra”, las mismas no corresponden a una supuesta declaración de un conflicto bélico, con la consiguiente movilización de tropas y “misiles hipersónicos”.

En caso de que China y Estados Unidos estuviesen en guerra, o hubiese una declaración oficial armamentista, los medios de comunicación con credibilidad y trayectoria mantendrían información constante sobre el hecho, y no estaría publicado solo en posts de redes sociales.

Desde elDetector enviamos un correo de consulta a la embajada de China en Estados Unidos sobre el supuesto conflicto y la supuesta declaración del presidente Xi Jinping, de que Trump “se pasó de la raya”, incluida en la publicación que estamos verificando. Pero al momento de publicar esta verificación no habíamos recibido respuesta.

Esas imágenes fueron generadas con IA

El video que circula en redes sociales usa unas imágenes de apoyo en las que se ve una supuesta movilización de tropas y “misiles hipersónicos” que, presuntamente, mostraría el movimiento de China, con “apoyo de Europa”. Sin embargo, esas imágenes no son reales, pues fueron creadas con IA.

Con dos diferentes herramientas de detección de IA: WasitAI y AI Detector online , comprobamos que los clips de apoyo son una creación digital.

Analizamos dos capturas de pantalla de los clips de video y WasitAI determinó , en el caso de un avión tipo militar con la bandera de China a la izquierda de la imagen y la de Corea del Norte a la derecha de la imagen, en el que se ve ingresando a supuestos militares; y la imagen de un supuesto desfile militar y tanques de guerra de fondo, que ambas son IA. “Estamos bastante seguros de que esta imagen, o una parte significativa de ella, fue creada por IA”, se lee en el resultado.

PUBLICIDAD

AI Detector online, también determinó que ambas imágenes son “fake (falsas)”. Como hemos dicho en otras oportunidades, las herramientas de detección de IA son un apoyo al trabajo de verificación de datos, pero no son 100% fiables, pues todavía están en aprendizaje.

Conclusión

Es falso que el presidente de China haya declarado la guerra a Estados Unidos, que Europa se haya unido al país asiático, y que se hayan empezado a movilizar “tropas y misiles hipersónicos” por ese motivo. Una búsqueda con palabras clave en Google no arrojó resultados sobre la supuesta declaración de guerra y movilización de tropas. En caso de que China y Estados Unidos estuviesen en guerra, o hubiese una declaración oficial armamentista, los medios de comunicación con credibilidad y trayectoria mantendrían información constante sobre el hecho, y no estaría publicado solo en posts de redes sociales. Además, la afirmación que circula en redes sociales tiene clips de apoyo que fueron generados con inteligencia artificial. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

PUBLICIDAD