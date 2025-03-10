China pone en vigor los aranceles a productos agrícolas de EEUU con que responde a los de Trump

Video Detalles del acuerdo entre Trump y Sheinbaum sobre aranceles: ¿qué industrias quedaron por fuera?

Los aranceles de China a una amplia gama de productos agrícolas estadounidenses entraron en vigor este lunes como parte de la respuesta de Pekín a la escalada hacia una guerra comercial del presidente Donald Trump, que duplicó las tarifas que él mismo impuso el mes pasado a importaciones de China, subiéndolas a un 20%.

Tras el incremento arancelario de Trump, las autoridades chinas reaccionaron con medidas que incluyen gravar muchos productos agrícolas estadounidenses como pollo, trigo o maíz hasta en un 15% o en un 10% a la soja, frutas, y las carnes de cerco y res. También decidieron suspender las importaciones de madera de Estados Unidos y poner en la lista negra a 15 empresas estadounidenses. Además, anunciaron una investigación antimonopolio contra Google.

Pekín dijo que los bienes que ya habían sido enviados este lunes y que sean importados hasta el 12 de abril no estarían sujetos a los nuevos aranceles.

“Si la guerra es lo que quiere Estados Unidos, ya sea una guerra arancelaria, una guerra comercial o cualquier otro tipo de guerra, estamos listos para luchar hasta el final”, declaró el Ministerio chino de Exteriores la semana pasada, en una contundente respuesta.

Las medidas chinas están diseñadas para infligir dolor a la economía y a las empresas estadounidenses. China es el mayor mercado para los productos agrícolas de EEUU: solo el año pasado importó casi 20,000 millones de dólares en soja, maíz, algodón y otros, que ahora estarán sujetos a los nuevos aranceles, según un reporte de The Washington Post, que cita cifras del Departamento de Agricultura de EEUU.

China también anunció que impediría que 15 empresas estadounidenses compraran productos chinos, a menos que se les conceda un permiso especial. Entre estas empresas se incluye un fabricante de drones que abastece al ejército de EEUU. Además, a otras 10 empresas estadounidenses se les ha impedido hacer negocios en China.

El martes pasado, además de subir al 20% los aranceles del 10% que había impuesto semanas atrás a China, el presidente Trump impuso aranceles del 25% a Canadá y México, pero dos días después los suspendió abruptamente, en principio hasta el 2 de abril.

Las lecciones que sacó China de la primera guerra comercial con EEUU

Desde la primera guerra comercial con China que libró Trump en 2018, Pekín aprendió la lección y empezó a desarrollar herramientas para responder, que van desde una reacción arancelaria similar, hasta restricciones y controles a las importaciones, sanciones y medidas para limitar a las empresas a hacer negocios en China.

“Están mejor preparados para absorber el efecto, en comparación con hace varios años”, dijo a la AP Scott Kennedy, presidente del consejo de administración en negocios y economía china en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales con sede en Washington. "Ya han visto esto antes", dijo Kennedy, y agregó que por eso en China “no están psicológicamente sorprendidos” con las tácticas de Trump.

Desde el encontronazo comercial en el primer mandato de Trump, el porcentaje de productos chinos vendidos a EEUU ha caído y Pekín ha ampliado y solidificado sus vínculos comerciales con más países, diversificando la procedencia de varios productos clave, como la soja, que ahora compra mayormente de Brasil y Argentina, en lugar de Estados Unidos.

Pero la economía china, la segunda más grande del mundo, también se ha desacelerado, aunque aún crece a un ritmo anual de casi el 5%. China está experimentando una deflación, además de un alto desempleo. Los gastos del consumidor han seguido cayendo y lo hicieron en febrero un 0.7% más que con respecto al año anterior. Estos datos preocupan a muchos de quienes serán directamente impactados por la guerra comercial.

A pesar de la contundente respuesta de China y sus duras palabras para catalogar lo que está haciendo Estados Unidos, expertos coinciden en que la represalia de Pekín está especialmente diseñada para dejar margen a un posible acuerdo entre ambas partes que permita desescalar la subida arancelaria.