Es falso que la presidenta de México exigió una explicación a EEUU sobre la supuesta desaparición de migrantes deportados

Una publicación compartida en Facebook el 4 de febrero de 2025 asegura que inmigrantes mexicanos deportados de Estados Unidos han desaparecido y que se han realizado supuestos experimentos con ellos, por lo que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum , ha pedido explicaciones al gobierno estadounidense, pero esto es falso. No hay comunicados oficiales de la presidencia de México o reportes de medios que confirmen esas afirmaciones, que en caso de que fueran ciertas acapararían titulares de medios de todo el mundo.

“¡Urgente: Inmigrantes deportados desaparecen y la presidenta de México exige respuestas de Estados Unidos!”, dice un mensaje sobrepuesto a un video compartido en Facebook cuya portada muestra una fotografía de un aeropuerto, una de decenas de personas a bordo de un avión custodiado por dos militares y otra de Sheinbaum usando un vestido color rosa con flores en el pecho.

La secuencia muestra varias imágenes del presidente Donald Trump, de Sheinbaum y de algunos migrantes y otras de stock, mientras una voz en off asegura: “Inmigrantes están desapareciendo y los pocos que regresan no son los mismos. La presidenta de México está indignada y exige respuestas inmediatas. ¿Dónde están nuestros ciudadanos?”.

Posteriormente, en la grabación se afirma, sin aportar evidencias, que los deportados están siendo llevados a lugares secretos antes de ser expulsados y se señala que, según una supuesta migrante llamada María, se les tomaron “muestras de sangre” y les aplicaron “inyecciones”.

“México exige respuestas pero Estados Unidos permanece en silencio”, dice el video al final.

El gobierno de México no ha pedido explicaciones

En elDetector hicimos una búsqueda en la web de la presidencia mexicana desde el 4 de febrero de 2025, día en que se publicó el video que estamos verificando, y no hallamos comunicados de prensa que confirmen que Sheinbaum pidió algún tipo de explicación al gobierno estadounidense por los motivos descritos.

Desde elDetector contactamos a la presidencia en busca de un comentario, pero hasta la publicación de esta verificación no hemos recibido respuesta.

Las fotos de Sheinbaum muestran eventos en donde no habló del tema

En el clip se comparten tres imágenes de la presidenta mexicana, mientras se asegura que “exigió” explicaciones al gobierno de Estados Unidos por la supuesta desaparición de inmigrantes deportados. Sin embargo, tras realizar búsquedas inversas en Google Lens, de las mismas encontramos que en ninguno de los eventos a los que corresponden las fotos dijo eso.

Dos de las imágenes muestran a Sheinbaum usando un vestido rosa con flores de colores en el pecho y encontramos que fueron tomadas por The Associated Press el 12 de enero de 2025. En esa ocasión, se realizó un evento para conmemorar los primeros 100 días de Sheinbaum en la presidencia, en el Zócalo, plaza principal de la Ciudad de México. En su discurso no pidió explicaciones a Estados Unidos sobre los inmigrantes deportados.

La tercera, muestra a la mandataria utilizando un saco verde, una blusa negra y una pañoleta beige con verde en el cuello. Tras realizar la búsqueda hallamos que muestra una conferencia de prensa que se realizó el 6 de noviembre de 2024, un día después de que se realizaran los comicios presidenciales de Estados Unidos , en los que Trump resultó ganador.En esa ocasión, Sheinbaum anunció que presentaría un esquema de apoyos que los consulados de México en Estados Unidos implementarían durante su administración para brindar mejor atención a l los migrantes mexicanos. “Vamos a estar siempre con ellos y defendiéndolos, esa es nuestra tarea y función”, dijo.

Tras revisar la transcripción de la rueda de prensa de ese día, confirmamos que tampoco mencionó nada sobre la supuesta desaparición de migrantes o la experimentación con ellos.

Tampoco encontramos registro de un reclamo a Estados Unidos sobre migrantes desaparecidos en el archivo de conferencias de prensa diarias que ofrece la mandataria mexicana.

Un asunto tan sensible como ese, especialmente con la atención mediática que han generado las deportaciones bajo la administración de Trump, habría ocupado los titulares de los principales medios internacionales si Sheinbaum hubiera solicitado explicaciones por presuntas desapariciones (y no es el caso, como muestra esta búsqueda con palabras clave en Google).

De hecho, otras denuncias sobre supuestos malos tratos a migrantes deportados sí han tenido eco en la prensa global, como el caso de la reunión entre el gobierno de Brasil y el encargado de negocios de la embajada estadounidense, en la que pidió explicaciones por el “tratamiento denigrante” a brasileños deportados.

Conclusión

Es falsa la afirmación de que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, exigió explicaciones al gobierno de Estados Unidos por supuestas desapariciones de inmigrantes deportados y por haber realizado presuntos experimentos con ellos, como señala –sin aportar evidencias– una publicación en redes sociales. No hay registros que confirmen que la mandataria hizo esa afirmación recientemente. También las imágenes de Sheinbaum que se muestran en el clip corresponden a dos eventos públicos en donde la mandataria no mencionó las supuestas desapariciones de inmigrantes deportados. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

