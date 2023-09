Probamos los 'clones' de los precandidatos a la Casa Blanca y te contamos cómo funcionan

El chatbot de Vivek Ramaswamy fue uno de los que quiso subrayar que era un clon para, ya en la primera línea de la respuesta, decir que no podía "confirmar ni negar si hubo fraude" en 2022. Mike Pence fue otro. Después de recordar su condición digital, afirmó que no tenía "evidencia de fraude generalizado" y que "las irregularidades que se presentaron no cambiaron el resultado de las elecciones".