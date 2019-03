Una segunda condena contra Manafort hará que pase más de 7 años en prisión por conspiración y fraude

Antes de emitir su sentencia, Jackson indicó que " ningúna conspiración, colusión... se ha presentado en este caso (...) Por lo tanto, no se ha resuelto en este caso".

"No ha sido sincero"

La jueza subrayó que "es difícil dejar de recalcar la cantidad de mentiras, la cantidad de fraude y la extraordinaria cantidad de dinero involucrada" y puso de relieve que sus actos criminales no eran para mantener a su familia, sino para vivir un estilo de vida lujoso, incluyendo la compra de "más trajes de los que un hombre puede usar" .

Desde la silla de ruedas en la que se presentó, el exjefe de campaña de Trump leyó un comunicado pidiendo compasión y le solicitó a la jueza que le permitiera permanecer junto a su esposa. De manera pública por primera vez Manafort dijo: "Siento lo que he hecho".

"Déjeme ser claro. Acepto mi responsabilidad por los hechos que me han traído aquí hoy. Aunque no puedo deshacer el pasado, le aseguro que en el futuro voy a ser muy diferente". Añadió además que estaba disgustado consigo mismo por "esos errores personales" y añadió que el tiempo que ha pasado en la cárcel le ha ayudado a reflexionar.

"Mi comportamiento en el futuro va a ser muy diferente. Ya he empezado a cambiar", subrayó.

Sin embargo, la jueza le recriminó que no "había sido sincero" con ella. Es más, Jackson fue clara al afirmar que "decir 'lo siento, me descubrieron' no es una súplica que inspire a la indulgencia".