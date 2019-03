Paul Manafort, exjefe de campaña de Trump, es condenado a 47 meses de prisión

"El gobierno no puede borrar la historia de todas estas sentencias anteriores" por delitos similares, dijo el juez.

Manafort pidió compasión al juez, pero no se disculpó por su conducta. "Los últimos dos años han sido los más difíciles para mi familia y para mí", dijo al juez de distrito. "Decir que me siento humillado y avergonzado sería una declaraci´ón que se queda corta", agregó.

El juicio de Virginia

La acusación de la oficina de Mueller dice que Manafort creó una red de compañías offshore y gastó millones de ese dinero en el exterior y en artículos personales de lujo como alfombras persas, ropa y automóviles. El delito está en que no reportó ese dinero en sus declaraciones ni pagó impuestos, mientras que ocultó sus cuentas fuera de EEUU y sus ingresos provenientes de Ucrania.

El juicio en Washington DC

El frente legal en Washington DC tiene que ver con el trabajo en sí de Manafort como 'cabildero' para Ucrania. La acusación dice que "sirvió durante años como un político consultor y cabildero" y que entre al menos 2006 y 2015, actuó como un agente no registrado de un gobierno extranjero y de partidos políticos extranjeros . Así, Manafort estaba trabajando para Yanikovich y un partido político prorruso sin declararlo como exige la ley de EEUU.

Manafort se declaró culpable de cargos en Washington DC relacionados con cabildeo ilegal y enfrenta hasta cinco años de prisión por cada uno. En este frente, los fiscales aseguran que Manafort no ha cumplido con los términos de su declaración de culpabilidad a cambio de un trato más benevolente al proporcionar información falsa a los investigadores. Se espera la sentencia para el próximo 13 de marzo.

La sombra del perdón de Trump

Trump no lo ha descartado mientras que su abogado, Rudolph Giuliani, ha deslizado que es una posibilidad.

Aunque, como señalan los expertos, un perdón no excluiría a Manafort de otros delitos a nivel estatal. The New York Times informó días atrás que en Nueva York se planea presentar nuevos cargos contra Manafort.