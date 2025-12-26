Minerales Por China y por la demanda de baterías: en EEUU piensan reactivar minas de grafito cerradas hace décadas El grafito es un material clave en la producción de baterías de iones de litio que alimentan desde teléfonos hasta automóviles eléctricos. A medida que aumenta la tensión con China, varias empresas tienen planes para extraerlo en EEUU.

Las minas de grafito en Estados Unidos cerraron en gran medida hace siete décadas. La extracción de este mineral, presente en todo, desde reactores nucleares hasta lápices, parecía tener poco sentido cuando se podía importar a bajo costo de otros países, especialmente de China. Esa perspectiva está cambiando ahora.

La demanda de grafito, un material clave en las baterías de iones de litio que alimentan desde teléfonos hasta automóviles eléctricos, está aumentando a medida que persisten las tensiones comerciales con China.

Ante la preocupación de los funcionarios federales por el suministro constante de varios minerales críticos, varias empresas tienen planes para extraer grafito.

En Nueva York, Titan Mining Corp. ha extraído una cantidad limitada de mineral de un yacimiento en bosques nevados a unos 40 kilómetros de la frontera canadiense, con el objetivo de iniciar las ventas comerciales para 2028.

Los directivos de la empresa creen que la situación geopolítica les favorece para vender concentrado de grafito para usos industriales, militares y de alta tecnología. Esto podría incluir recubrimientos resistentes al calor en fábricas, ánodos en grandes baterías de iones de litio conectadas a redes eléctricas y lubricantes para vehículos militares, según la empresa.

"Creemos que aquí hay una verdadera oportunidad", dijo la directora ejecutiva de la compañía, Rita Adiani a la agencia de noticias AP.

"Tenemos la capacidad de satisfacer una parte importante de las necesidades de Estados Unidos. Y eso se debe en gran medida a que ahora no se puede considerar a China como un socio confiable en la cadena de suministro".

Las tensiones comerciales con China aumentaron este año cuando la administración del presidente Donald Trump impuso aranceles más altos, aunque se aliviaron un poco después de que Trump y el presidente chino Xi Jinping se reunieran en octubre durante una cumbre económica regional en Corea del Sur.

El yacimiento del norte de Nueva York se encuentra en una región rural con una rica historia de minería de grafito, mineral de hierro y granate. El icónico lápiz amarillo Ticonderoga recibió su nombre de un pueblo situado a varias horas al este de este yacimiento, donde se extraía grafito hace mucho tiempo.

Joel Rheault, vicepresidente de operaciones de Titan, mostró recientemente una roca de la zona de extracción. Era un fragmento de esquisto de aspecto común, con pequeñas motas, que brillaba ligeramente al sol. Pero estaba compuesto por aproximadamente un 3% de grafito.

"Pueden ver lo gris que es la roca aquí. Eso se debe al grafito", dijo Rheault.

Un mineral crítico

El grafito puede conducir la electricidad y soportar altas temperaturas, lo que lo hace útil para una gran cantidad de aplicaciones comerciales y militares. Por ello, el Departamento de Energía ha declarado que la necesidad de grafito es crítica, y el Departamento del Interior lo incluye como uno de los 60 "minerales críticos", junto con más de una docena de elementos de las llamadas tierras raras.

Los analistas también prevén que la demanda mundial de grafito siga disparándose en la próxima década, junto con el auge de las baterías. Esto incluye tanto el grafito extraído, o "natural", como el grafito fabricado, o "sintético", que tiende a ser más puro pero más caro. Los ánodos de las baterías de iones de litio pueden utilizar una mezcla de ambos.

El dominio de China en el suministro de grafito natural y sintético ha preocupado a los responsables políticos estadounidenses durante años. La preocupación aumentó recientemente cuando China impuso nuevos controles a la exportación de grafito y otros minerales, para luego flexibilizarlos durante un año.

Los funcionarios federales que intentan reforzar las cadenas de suministro de minerales críticos como el grafito incluyeron un crédito fiscal para la producción de minerales críticos en la Ley de Reducción de la Inflación de 2022. Más recientemente, la administración Trump firmó acuerdos sobre minerales críticos con otros países para diversificar los suministros. También ha puesto énfasis en los minerales críticos a través de financiación gubernamental y la simplificación de los trámites.

"Lo que está sucediendo ahora es necesario", dijo Gregory Keoleian, codirector del Centro de Sistemas Sostenibles de la Universidad de Michigan. "Creo que no conviene depender completamente de otros países cuando se tienen recursos que se podrían desarrollar".

Múltiples proyectos activos

La mayoría de las minas de grafito de Estados Unidos se cerraron en la década de 1950.

Actualmente, ninguna mina de grafito estadounidense produce regularmente un producto comercial, según el Centro Nacional de Información de Minerales del Servicio Geológico de Estados Unidos.

Pero el centro afirma que la mina Titan es uno de los cinco proyectos activos, incluyendo dos en Alabama y uno en Montana y otro en Alaska. Westwater Resources anunció este otoño que contrató a una empresa de ingeniería para dirigir el proceso de obtención de permisos para el desarrollo de la mina en el yacimiento de Coosa en Alabama. Graphite One Inc.

El proyecto en Alaska se encuentra en el lugar que, según funcionarios estatales, alberga el mayor yacimiento conocido de grafito de grandes escamas en Estados Unidos.

"Si contamos con uno de los mayores yacimientos de grafito del mundo... no hay razón para depender de China para nuestro suministro de grafito", declaró Anthony Huston, presidente y director ejecutivo de Graphite One.

Titan tiene una ventaja, ya que su yacimiento de grafito en Nueva York fue descubierto hace varios años en el emplazamiento de su mina de zinc actual. La empresa pudo comenzar la extracción de grafito a pequeña escala con sus permisos actuales, mientras solicitaba permisos adicionales para la extracción a gran escala.

Este otoño, el gobierno federal aprobó la tramitación acelerada de los permisos para la mina de Nueva York, afirmando que "crearía una cadena de suministro nacional de grafito estratégicamente importante". El Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos también anunció que consideraría otorgar un préstamo de hasta 120 millones de dólares para la construcción y comprometió 5,5 millones de dólares para un estudio de viabilidad.

Titan espera producir finalmente alrededor de 40.000 toneladas métricas (44.092 toneladas) de concentrado de grafito al año, lo que, según la empresa, representa aproximadamente la mitad de la demanda actual de grafito natural en Estados Unidos.