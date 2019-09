Trump supuestamente ordenó retener ayuda a Ucrania antes de la llamada al presidente Zelensky, según reportes

El presidente Donald Trump negó nuevamente este lunes haber vinculado el desembolso de millones de dólares en ayuda militar para Ucrania a la apertura de una investigación por parte de ese país en contra del exvicepresidente Joe Biden y su hijo.

El diario The Washington Post, basándose en información de funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato, revel´ó este lunes que antes de hablar por teléfono con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, el 25 de julio de este año, Trump ordenó a su jefe de Gabinete, Mick Mulvaney , bloquear pagos de casi 400 millones de dólares en ayuda a Ucrania.

Las fuentes dijeron al Post que la Oficina de Gestión de Presupuesto, que también dirige Mulvaney, notificó la orden presidencial a sus departamentos.

La cadena CNN también difundió un reporte similar, basándose en información proporcionada por dos funcionarios del gobierno.

Los fondos para la ayuda militar a Ucrania consisten en una partida de 250 millones de dólares del Pentágono para armamento y otra de 141 millones de dólares para seguridad marítima. El Congreso fue notificado en febrero y nuevamente en mayo sobre la transferencia de esos fondos, que fueron aprobados por el Legislativo.

Pero los pagos no fueron transferidos a Ucrania sino hasta el pasado 11 de septiembre, según el Post.

Según el periódico, los funcionarios de la administración recibieron la instrucción de que dijeran a los legisladores que el retraso en la el desembolso fue producto de un "proceso interagencial", sin dar más información.



El espinoso asunto ha desatado un verdadero torbellino político y este lunes, en la antesala de la asamblea general de las Naciones Unidas, el presidente Trump negó a periodistas que haya condicionado la ayuda y presionado al presidente ucraniano durante la conversación telefónica.

"No, no lo hice. No lo hice en absoluto", dijo Trump, que el domingo ratificó que tuvo una conversación con su par ucraniano para felicitarle por haber ganado la elección en su país.

"No dije 'tienes que hacer esto o no te voy a dar ayuda'. Yo no haría eso. No haría eso", reiteró el mandatario.

Trump pasó a la ofensiva al acusar al exvicepresidente Biden, quien puntea la mayoría de las encuestas para ser el candidato presidencial demócrata, y a su hijo Hunter Biden.

"Biden y su hijo son corruptos", aseveró el presidente agregando que Hunter Biden "tomó dinero" cuando trabajaba para una companía de gas natural ucraniana.

Lo que se sabe es que en marzo de 2016, Biden, siendo vicepresidente, viajó a Kiev y amenazó a los líderes de Ucrania con retener mil millones de dólares en garantías de préstamos de EEUU si no destituían al principal fiscal del país, Viktor Shokin, quien había sido acusado por Washington y sus aliados europeos, además del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, de ignorar la corrupción en su propia oficina y entre los políticos élite de Ucrania. El parlamento ucraniano destituyó al funcionario a los pocos días.

La inquietante llamada entre Trump y Zelensky ha generado un terremoto en Washington ya que provocó que un funcionario presentase una queja interna ante la inteligencia estadounidense el 12 de agosto al considerar preocupante su contenido.

Aunque ni el contenido de la llamada, ni tampoco el de la queja, han visto la luz pública, medios estadounidenses han ido publicando filtraciones con cuentagotas.

El diario The Wall Street Journal publicó el pasado viernes que en aquella conversación Trump llegó a pedir hasta ocho veces a Zelensky que trabajara con su abogado personal, Rudy Giuliani , para investigara a Hunter Biden.

Según un reporte del diario The New York Times de mayo de 2019, Hunter Biden, el hijo menor de Biden, fue miembro de la junta de Burisma Holding, una compañía de energía propiedad de un oligarca ucraniano que había estado en la mira del fiscal general despedido”.



Los medios que han investigado coinciden en que no hay razones para creer que Biden gestionó un favor para su hijo. Además, la fiscalía ucraniana no tenía una investigación abierta contra la empresa. En mayo pasado , el actual fiscal general ucraniano dijo a los medios que no había ninguna sospecha de malos manejos por parte de Biden o su hijo.

Biden ha exigido a Trump divulgar la transcripción de esa llamada, mientras en la oposición demócrata crecen las exigencias para dar inicio a un proceso de "impeachment" o juicio político en contra del mandatario.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, todavía no se ha comprometido a seguir adelante con los procedimientos de destitución, pero una carta enviada a la bancada demócrata señaló que si el poder ejecutivo “persiste en bloquear que el denunciante (de la llamada telefónica) presente al Congreso una posible falta seria a los deberes constitucionales del presidente, estarán entrando en un grave nuevo capítulo de ilegalidad que nos llevará un nivel completamente nuevo de investigación”.





