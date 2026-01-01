Donald Trump Por qué el principal desafío de Trump con los votantes en este año que comienza estará en los supermercados Donald Trump prometió bajar los precios desde el primer día de su Presidencia. Miramos qué ha pasado desde entonces y cómo está el malhumor de los votantes con la inflación.

Video El costo de vida es una de las mayores preocupaciones en EEUU: analizamos la gestión económica de Trump

Ni en la Corte Suprema ni en los niveles más altos de la política en Washington, será en los pasillos de los supermercados donde a Donald Trump le tocará resolver el que asoma como el desafío crucial de su Presidencia con los votantes en 2026: el malhumor a causa de la inflación y el costo de vida.

Él mismo se puso la vara alta cuando prometió que los precios bajarían desde su primer día en la Casa Blanca. Lo hizo sin explicar que los precios suben de forma constante y que, si bien se pueden tomar medidas para que lo hagan más suavemente, la inflación acumulada difícilmente puede borrarse. De hecho, para una economía es contraproducente que los precios caigan porque eso supondría que está en problemas.

"Gobernar durante tiempos de inflación (elevada) es increíblemente frustrante. Los electores están desesperados por ver evidencia tangible de que los precios de cosas esenciales como la comida y los alquileres están bajando. Eso no es algo que un presidente pueda hacer. Además, ningún presidente tampoco quiere alentar una deflación", que ocurre cuando los precios caen de forma generalizada, consideró Amy Walter en un análisis de The Cook Political Report.

"Lo que sí puede controlar un presidente es su tiempo y enfoque. Y la mayor parte de los votantes no cree que Trump está dedicándole lo suficiente a la inflación y al costo de la vida. La mayoría también considera que 'hace que las cosas suenen mejor de lo que están', incluyendo a cuatro de cada 10 electores republicanos para los que él pinta un panorama mejor al real en este tema", agregó.

Dichos como que se da una nota de "A+++++" cuando le preguntan por la economía o que el contexto económico actual es resultado del "enredo" de "precios récord" heredado del anterior gobierno refuerzan esa percepción que recogen las encuestas. Lo primero fue su respuesta en una entrevista con el medio Politico cuando la periodista le puso el ejemplo real de una simpatizante suya preocupada por el costo de vida, y lo segundo el mensaje que buscó dar en su mensaje de fin de año en horario estelar.

El mandatario también defiende a capa y espada los aranceles con los que amenaza al mundo a pesar del impacto que tienen sobre los precios y de la incertidumbre que posan sobre las perspectivas económicas.

Son declaraciones que, cuando se toman en conjunto, parecen reflejar a un presidente poco dispuesto a tratar de entender la ansiedad que siente la gente porque el salario no le alcanza y que no comprende la trayectoria que muestran los precios.

Cómo estaba la inflación cuando regresó Trump y cómo se ha movido desde entonces

Trump asegura que tomó una economía con una inflación en niveles récord, pero la realidad es que se había desacelerado bastante desde el 9.1% registrado en junio de 2023.

La inflación se había acelerado a niveles no vistos en cuatro décadas por una combinación de factores. Persistían los problemas con las cadenas de suministro por la pandemia, el Congreso aprobó paquetes de ayuda que pusieron dinero en los bolsillos de los consumidores y los costos de la energía se aceleraron por la guerra de Rusia en Ucrania.

Una agresiva campaña con la que la Reserva Federal subió su tasa clave de interés ayudó a suavizar la inflación. Le tomó meses pero, cuando Joe Biden concluyó su Presidencia en enero, la inflación se ubicaba en 3% anual. Todavía por encima del 2% anual que tiene como objetivo el banco central, aunque lejos de los niveles de casi dos dígitos de mediados de 2023.

No estaba en niveles récord como dice el presidente. Sin embargo, los precios habían acumulado un alza muy fuerte que había desgastado los bolsillos y el ánimo de los electores. Molestos con Biden, muchos aceptaron la promesa de un alivio inflacionario de Trump.

La cuestión es que el republicano también regresó al poder con otro plan cuyo impacto ha chocado con su presunto compromiso de suavizar la inflación. Ha impuesto aranceles prácticamente a todo y por todo. Recurriendo por primera vez a una ley que se ampara en emergencias, los ha impuesto a casi todas las naciones del mundo que se "aprovechaban" de Estados Unidos y a socios comerciales cruciales —como México, Canadá y China— por temas de drogas e inmigración.

Y los menciona cada vez que quiere amenazar a alguno de ellos por una razón distinta. Tan reciente como en la primera semana de diciembre advirtió a México que le pondría otra tarifa del 5% por una disputa por el agua de un río fronterizo.

Los antecedentes dicen que los aranceles suelen impulsar los precios, porque las productores trasladan a sus clientes parte del alza en sus costos. Por eso ha habido mucha expectativa por cuál será el impacto a largo plazo de la política arancelaria de Trump.

Hasta ahora, el índice de precios al consumidor ha subido de forma moderada. La cifra anual hasta noviembre (que posiblemente fue afectada por el impacto del cierre del gobierno en la recopilación de los datos) se ubicó en 2.7%, no muy lejos del 3% en el que estaba cuando Biden le pasó la batuta a Trump.

Si se miran componentes clave del índice, algunos precios reflejan una aceleración más marcada. Los precios de la electricidad promediaron 1.9% anual en enero. En noviembre, ese promedio fue de 6.9% anual, según cifras de la Oficina de Estadísticas (BLS).

Los del cuidado de la salud promediaron 2.7% anual en enero. En noviembre, 3.3% anual. Esto cuando se anticipa una tremenda alza en las primas de los seguros de salud a través de 'Obamacare' al acabar en 2025 un subsidio que había ayudado a costearlas.

Esas alzas han contrarrestado otras más tibias, como la de los alimentos, que en enero habían avanzado 1.9% anual, ritmo que en noviembre se mantuvo en ese mismo nivel.

En un EEUU dividido, la ansiedad por la inflación se alza como punto de encuentro

Datos como esos muestran por qué a tanta gente le preocupa el costo de vida y por qué muchos perciben que Trump se ha quedado corto en cumplir con sus promesa de precios más bajos. Es algo que, de hecho, ha emergido como un punto de encuentro en un Estados Unidos sumanente polarizado.

"Pese a las profundas divisiones, un nuevo sondeo del American Communities Project encontró un punto de acuerdo amplio: los estadounidenses de forma abrumadora ven la inflación como el asunto más importante que afrontan sus comunidades y el país en general, sin importar dónde vivan", evaluó Carrie Dan, editora de The Cook Political Report, en un reporte. "Y todavía más, poblaciones significativas en cada comunidad reportan sentir un impacto tangible o dificultades personales como resultado del costo de vida", agregó.

"El que la inflación se posicione en el primer lugar, tanto a nivel nacional como local como un asunto con un impacto palpable en la vida de los residentes en cada tipo de comunidad en Estados Unidos, es una luz roja para los republicanos como el partido en el poder. Lo que falta por ver antes de las elecciones de mitad de período es a quién achacan los votantes el alza en los costos", agregó.

Dan explicó que el estudio del American Communities Project es especialmente valioso porque separa cada condado en 15 tipos de comunidades distintas, tomando en cuenta los ingresos, la religión, la raza y la educación. Tener estos tipos segmentados ayuda a entender con más precisión cómo las personas sienten que pasan sus días, porque se ve más allá de los factores demográficos macro.

En cada una de esas 15 comunidades, una mayoría consideró que la inflación es un problema que ha empeorado. "Ese pesimismo por el alza de los costos incluyó a más de siete de cada 10 residentes en comunidades que apoyaron fuertemente al presidente Donald Trump, como las comunidades de 'la clase trabajadora', 'los centros evangélicos' y 'el Estados Unidos rural del centro' del país", añadió.

La analista también mencionó que la inflación ha golpeado con más dureza a comunidades como la hispana, que respaldó más a Trump en 2024 cuando se compara con las elecciones presidenciales de 2020.

El presidente ha acogido por momentos la bandera de la asequibilidad abrazada por demócratas como el nuevo alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani. Lo ha hecho de forma ambivalente porque también asegura en ocasiones que ese tema es una "farsa" inventada por el partido opositor.

El próximo año habrá dos factores que podrían profundizar más el malestar de la gente con la economía: el vencimiento del subsidio a los seguros de salud y una decisión de la Corte Suprema que mantenga en pie los aranceles más amplios del mandatario. Ese caso ya fue argumentado y se espera una decisión en cualquier momento.

