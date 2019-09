Trump quiere distraer del escándalo de la denuncia secreta en su contra con insinuaciones sobre Biden y Ucrania

Para el presidente Donald Trump , la conversación que tuvo con un líder extranjero que motivó a un funcionario de inteligencia a denunciarlo formalmente ante sus superiores por supuestamente haber hecho una oferta indebida a un líder extranjero no es importante y los medios deberían enfocarse en la relación entre Ucrania y Joe Biden cuando este era vicepresidente.

Trump trata así de distraer la atención que ha generado la denuncia que se dio a conocer el miércoles en un reporte de The Washington Post en el que dos exfuncionarios que caracteriza como "familiarizados con el asunto" explicaron que la denuncia fue considerada como “una preocupación urgente” por el Inspector General de la Dirección de Inteligencia Nacional.

“No importa lo que haya discutido (durante la conversación con el líder extranjero) pero les diré esto: alguien debería mirar las declaraciones de Joe Biden (…) Las ‘noticias falsas’ no miran esas cosas. Es una desgracia”, dijo Trump asegurando que Biden recibe un mejor trato de los medios porque es demócrata.

Aunque el presidente aseguró que no sabe quién es el denunciante no tienen dudas de que su acción es “partidista” y “ridícula”, pero afirmó que no sabe si la denuncia tiene que ver con la conversación telefónica que tuvo en julio con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.