Qué opciones tiene el juez Juan Merchán para sentenciar a Trump

Video ¿Por qué la Fiscalía de Nueva York acordó posponer la sentencia a Trump por el caso Stormy Daniels?

El juez de la Corte Suprema de Nueva York Juán Merchán tiene en sus manos uno de los casos más delicados de cuantos ha debido manejar el sistema de justicia de EEUU: qué sentencia imponer al único expresidente que ha sido hallado culpable de delitos y que, de paso, regresará a la Casa Blanca el próximo año tras vencer en las elecciones de principios de noviembre. Si es que acaso decide imponerle una sentencia.

Este martes, los representantes de la Fiscalía rechazaron la idea planteada por la defensa del republicano de desestimar el veredicto que dio un jurado al hallar culpable a Trump de 34 cargos de falsificación de registros corporativos para ocultar la historia de una supuesta relación extramarital con la actriz porno Stomry Daniels en la recta final de la campaña presidencial de 2016.

PUBLICIDAD

Merchán, de quien se espera que decida en las próximas semanas cómo seguir con el caso, luego de que suspendió la sentencia tras el resultado electoral, tiene varias opciones frente a sí para lidiar con el único de los cuatro casos estatales y federales contra Trump que llegó a juicio en los pasados cuatro años.

Los jueces y los fiscales suelen ser renuentes a desestimar la decisión de los jurados populares, que son pieza fundamental del sistema de justicia estadounidense. Pero se trata de un caso sin precedentes que definirá cómo se considerarán eventuales acusaciones contra expresidentes que puedan presentarse en el futuro, una vez que la centenaria tradición de no procesar exmandatarios se rompió con Trump.

Congelar el caso hasta que Trump deje el cargo

“El pueblo respeta profundamente el cargo de presidente, es consciente de las exigencias y obligaciones de la presidencia y reconoce que la investidura del acusado planteará cuestiones jurídicas sin precedentes. También respetamos profundamente el papel fundamental del jurado en nuestro sistema constitucional”, dice la carta de los fiscales dirigida a Merchán.

Si el juez Merchán accede a la sugerencia de la Fiscalía para preservar el veredicto y cumplir con la tradición del Departamento de Justicia de no someter a presidentes en ejercicio para no distraerlos de su función ejecutiva, podría retrasar la sentencia hasta que Trump deje el cargo en 2029.

Trump tendrá que dejar la Casa Blanca ese año porque la Constitución no permite a una misma persona ser elegida más de dos veces (consecutivas o no) para la presidencia. En ese año, Trump tendrá 82 años y habrá pasado más de una década después de los eventos centrales del caso.

PUBLICIDAD

Es posible que para ese momento muchos consideren que no vale la pena imponer una sentencia, que si fuera de cárcel, sería domiciliaria por su edad y condición de expresidente.

Pero es muy probable que Merchán, de 62 años, no esté en el tribunal y el caso quede bajo otro magistrado.

Conceder la inmunidad a Trump

Merchán podría conceder la petición previa del equipo de defensa de Trump de revocar el veredicto y desestimar completamente el caso tras la polémica decisión que tomó en julio la Corte Suprema de Justicia con la que dio a los presidentes una amplia inmunidad por actos durante el ejercicio de sus funciones públicas.

El fallo otorga a los expresidentes inmunidad frente al procesamiento por actos oficiales y prohíbe a un fiscal utilizar pruebas de actos oficiales para intentar demostrar que su conducta personal violó la ley.

A la luz de la decisión, los abogados de Trump sostienen que los fiscales de Nueva York usaron testimonios sobre su primer mandato y otras pruebas que no deberían haberse permitido. Los fiscales han dicho que ese fallo "no proporciona ninguna base para alterar el veredicto del jurado".

En ese caso, Merchán podría ordenar un nuevo juicio, en el que la fiscalía excluya esos materiales, comunicaciones o testimonios que puedan estar vinculados con el ejercicio del cargo de presidente, pero incluso eso tendría que realizarse luego de Trump deje el cargo.

También podría darle una interpretación más amplia a la sentencia del Supremo y desechar completamente el caso, por considerar que no debió haber sido llevado ante la justicia.

Merchán puede esperar hasta que un tribunal federal dicte sentencia

Pese a lo que sugiere su nombre, la Corte Suprema de Nueva York no es la última instancia legal estatal. Esa función la tiene la Corte de Apelaciones, la que revisa los fallos que producen las instancias inferiores.

PUBLICIDAD

Ese es un camino que podrían tomar los abogados de Trump, aunque ya su equipo ha presentado una solicitud al Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos para sacar el caso del tribunal estatal a un tribunal federal.

Ya un juez federal de Manhattan negó esa transferencia, pero la defensa insiste en que, como expresidente, tiene derecho a invocar inmunidad (más aún a la luz de la sentencia de la Corte Suprema) para solicitar la anulación de todo el proceso.

El tribunal ha dado a los fiscales hasta el 13 de enero para responder a la apelación de Trump, es decir siete días antes de que el nuevo presidente asuma su cargo, lo que automáticamente dejará todo el proceso en un limbo por la tradición ya explicada de que no se procesa a presidentes en ejercicio para no distraerlos de su trabajo.

O Merchán puede desestimar completamente el caso contra Trump

Entre la ampliada inmunidad que tienen los presidentes, el retraso de cualquier vía que busque llegar a una sentencia y el tiempo pasado entre el delito y el castigo, es posible que Merchán considere anular todo lo procesado hasta ahora.

Eso implicaría, no solo que el expresidente no recibiría una sentencia y que no tendría pena de prisión, ni multa, sino que quedaría sin condena efectiva porque se desestimarían los 34 delitos de los que el jurado consideró en mayo que era responsable.

Así, Trump perdería la condición de “delincuente” que adquirió al ser hallado culpable en un juicio criminal y regresaría a su condición de ciudadano inocente de delito alguno, sin importar los dos casos que tiene pendientes ante la justicia federal y otro en Georgia, que, dada su nueva condición, es seguro que no avanzarán más, al menos mientras siga en la Casa Blanca.

PUBLICIDAD

Los abogados de Trump insisten en que desestimar el caso es la única manera de "evitar impedimentos inconstitucionales" a su capacidad de gobernar.

Los fiscales reconocieron las "circunstancias sin precedentes" de la condena de Trump en colisión con su elección, pero también dijeron que el veredicto del jurado debería mantenerse.

Dictar la sentencia contra Trump

Pero el juez Merchán puede querer honrar el proceso legal y, considerando que hay un veredicto de culpabilidad emitido por un jurado en un proceso con las garantías debidas, podría dictar sentencia.

En ese punto, el magistrado podría optar por imponer una pena simbólica de prisión, que Trump nunca tendrá que cumplir porque está a punto de entrar a la Casa Blanca, o imponer una multa

"Probablemente no será una sentencia de prisión", dijo a la agencia AP, el profesor de derecho de la Universidad George Mason, Ilya Somin.

"La sentencia probablemente sería bloqueada o suspendida de alguna manera", dijo Somin, pero una sentencia menor "probablemente no obstaculizaría a Trump en ningún grado significativo", algo que puede estar en las preocupaciones del juez.