Trump ataca el sistema judicial de Nueva York tras ser declarado culpable y afirma que apelará

Trump será sentenciado el 11 de julio tras ser hallado culpable de todos los cargos en Nueva York

Donald Trump lanzó este viernes ataques contra el juez Juan Merchán que presidió su juicio penal y continuó criticando el sistema de justicia penal de Nueva York mientras intenta presentar su condena por 34 delitos graves como combustible, no como un impedimento, para su candidatura a la Casa Blanca.

Trump habló con los periodistas en la torre que lleva su mismo nombre en Manhattan sobre su regreso a la campaña un día después de ser declarado culpable de intentar influir ilegalmente en las elecciones de 2016 falsificando registros comerciales para ocultar un pago de dinero a una actriz porno que afirmó haber tenido relaciones sexuales con él.



Trump, tan desafiante como siempre, argumentó que el veredicto es ilegítimo y está motivado políticamente y trató de restar importancia a las acusaciones subyacentes al caso.

“No es dinero para mantener el silencio. Es un acuerdo de confidencialidad, totalmente legal, totalmente común”, afirmó.

En un mensaje destinado a galvanizar a sus seguidores, declaró: "Si pueden hacerme esto a mí, pueden hacérselo a cualquiera". Si bien el veredicto de culpabilidad en su contra y su promesa de apelar parecieron motivar a su base de seguidores, incluidos aquellos que comenzaron a hacer donaciones a su campaña, no está claro si algo de esto lo ayudará con los votantes independientes que serán decisivos en las elecciones de noviembre.

Situación inédita

Ningún expresidente o virtual candidato de un partido se ha enfrentado jamás a una condena por un delito grave ni a la posibilidad de ir a prisión, y se espera que Trump mantenga sus problemas legales en el centro de su campaña.

Durante mucho tiempo ha argumentado sin pruebas que las cuatro acusaciones en su contra fueron orquestadas por el presidente demócrata Joe Biden para tratar de mantenerlo fuera de la Casa Blanca.

El caso de dinero para guardar silencio fue presentado por fiscales locales en Manhattan que no trabajan para el Departamento de Justicia ni para ninguna oficina de la Casa Blanca.

Trump decidió comenzar el viernes en el atrio de la Torre Trump, el vestíbulo de bronce y mármol rosa donde descendió por su escalera mecánica dorada para anunciar su campaña de 2016, hace nueve años el próximo mes.



En sus comentarios inconexos, Trump inicialmente comenzó a atacar a Biden por sus políticas impositivas y de inmigración antes de pasar a su caso, gruñendo que lo amenazaban con ir a prisión si violaba una orden de silencio.

Seleccionó partes intrincadas del caso y del proceso del juicio por considerarlas injustas, haciendo declaraciones falsas y tergiversaciones mientras lo hacía.

Trump dijo que quería testificar pero que el juez quería entrar en cada detalle. "Me hubiera gustado haber testificado", dijo. "Pero habrías dicho algo fuera de lugar como 'era un hermoso día soleado', y en realidad estaba lloviendo".

Trump, que tenía derecho a testificar pero no lo hizo, también puso a prueba los límites de la orden mordaza que le prohibía criticar públicamente a testigos, incluido Michael Cohen, y calificó a su exabogado, el testigo estrella del caso, de "un sórdido".

Melania Trump no ha aparecido junto a él

Su hijo Eric Trump y su nuera Lara Trump se unieron a él, pero no se vio a su esposa, Melania Trump, que ha guardado silencio público desde el veredicto. Afuera, en la Quinta Avenida de Manhattan, los partidarios reunidos al otro lado de la calle ondeaban un cartel rojo gigante de “Trump o Muerte” que ondeaba frente a una boutique de lujo.

Un pequeño grupo de manifestantes sostenía carteles que decían "Culpable" y "La justicia importa". El viernes por la mañana, su campaña anunció que había recaudado 34.8 millones de dólares gracias a las donaciones que llegaron después del veredicto.

Eso es más de $1 millón por cada cargo de delito grave y más de lo que su operación política recaudó en enero y febrero combinados. Trump y su campaña se habían estado preparando para un veredicto de culpabilidad durante días, incluso cuando abrigaban la esperanza de un jurado en desacuerdo.



El martes, Trump criticó que ni siquiera la Madre Teresa, la monja y santa, podía vencer los cargos, que repetidamente calificó de “amañados”. Sus principales asesores publicaron el miércoles un memorando en el que insistían en que un veredicto no tendría impacto en las elecciones, ya sea que Trump fuera condenado o absuelto.

Sin embargo, la noticia llegó con una sacudida. Trump, su equipo y los reporteros en el tribunal tenían la impresión de que el jurado concluiría las deliberaciones del jueves a las 4:30 pm.

Trump se sentó sonriendo y charlando con sus abogados mientras el proceso parecía llegar a su fin. Trump había pasado las horas previas a que se anunciara el veredicto recluido en la sala privada del tribunal donde había pasado los descansos durante todo el juicio, reunido con sus abogados y asistentes de campaña, comiendo de un menú rotativo de almuerzo de McDonald's, pizza y sándwiches.

Mientras el jurado decidía su destino, ocupó su tiempo haciendo llamadas, enviando misivas en las redes sociales y charlando con amigos, incluido el desarrollador Steve Witkoff, quien se unió a él en la corte, y el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, considerado un vicepresidente de alto nivel. contendiente presidencial.

En una señal de que esperaban que las deliberaciones continuaran, la sala de espera de Trump fue equipada con un televisor, según dos personas familiarizadas con la configuración que, como otros, hablaron bajo condición de anonimato para discutir el caso.

En cambio, el juez Juan Merchán anunció que se había llegado a un veredicto. Treinta minutos después, Trump escuchó mientras el jurado dictaba un veredicto de culpabilidad en todos los cargos.

Trump se quedó sentado con cara de piedra mientras se leía el veredicto. Su campaña desató una avalancha de llamamientos para recaudar fondos y los aliados del Partido Republicano se unieron a su lado. Un mensaje de texto lo llamó “preso político”, aunque aún no ha sabido si será sentenciado a prisión.

Reinicio de su campaña y más de $34 millones recaudados en un día, según afirma

La campaña también comenzó a vender gorras negras con el lema “Make America Great Again” para reflejar un “día oscuro en la historia”.

Los asistentes informaron de una avalancha inmediata de contribuciones tan intensa que WinRed, la plataforma que utiliza la campaña para recaudar fondos, colapsó. Los 34.8 millones de dólares recaudados el jueves no incluyeron lo que Trump recaudó en su recaudación de fondos en persona ni las donaciones que continuaron llegando en línea el viernes.

"El presidente Trump y nuestra campaña están inmensamente agradecidos por este gran apoyo de los patriotas de todo nuestro país", dijeron en un comunicado los principales asesores de campaña de Trump, Chris LaCivita y Susie Wiles.

"El presidente Trump está luchando para salvar nuestra nación y el 5 de noviembre es el día en que los estadounidenses pronunciarán el verdadero veredicto". Trump se ha quejado durante mucho tiempo de que el juicio limitó sus apariciones en campaña durante varias semanas.

"Quiero hacer campaña", había dicho a los periodistas el jueves por la mañana antes de que se emitiera un veredicto. Sin embargo, no está claro cuánto aumentará el calendario de Trump en los próximos días. Sólo celebró un puñado de eventos públicos de campaña mientras se desarrollaba el juicio, a pesar de que tenía los miércoles, así como las tardes y los fines de semana, para hacer lo que deseaba.

Está previsto que en los próximos dos meses tenga su primer debate con Biden, anuncie un compañero de fórmula y acepte formalmente la nominación de su partido en la Convención Nacional Republicana.

Pero antes de ir a Milwaukee para la Convención Nacional Republicana, Trump tendrá que regresar a la corte el 11 de julio para recibir sentencia. Podría enfrentar penas que van desde una multa o libertad condicional hasta cuatro años de prisión.



