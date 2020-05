Trump reparte el fin de semana de los caídos entre Twitter, golf y actos de homenaje

"Los medios Totalmente Corruptos y Falsos lo presentan como si fuese un pecado mortal", escribió el mandatario republicano en Twitter. "Lo que no dicen es que era mi primera vez jugando al golf en casi tres meses".

"La presidencia es mucho más que escribir tuits desde el carrito de golf. Requiere asumir la responsabilidad final por las mayores decisiones en el planeta. Donald Trump simplemente no estaba preparado para eso", escribió Biden.

Fotografías lo mostraron jugando el sábado sin mascarilla y sin guardar el distanciamiento recomendado por funcionarios de su gobierno para evitar contagiarse del coronavirus, según reportó The Washington Post .

Durante una avalancha de mensajes propios y ajenos, Trump se mofó de la ex candidata a gobernadora de Georgia, Stacey Abrams, y de la ex secretaria de Estado y ex senadora, Hillary Clinton.