"Entonces, tu no eres negro": el comentario de Joe Biden que generó una polémica racial

Un comentario de Joe Biden desató una polémica este viernes luego de que el exvicepresidente le dijera al presentador radial afroestadounidense Charlamagne Tha God que "si tienes un problema decidiendo si me apoyas a mí o a Trump, entonces no eres negro".

Durante su aparición en el programa radial " The Breakfast Club " , que goza de gran sintonía entre afroestadounidenses jóvenes, Biden había dicho que no veía razón alguna por la que votantes negros sopesaran la idea de votar por el mandatario Donald Trump .

“No lo doy como algo seguro y nadie debería tener que votar por partido alguno solamente por su raza, religión u origen", dijo Biden durante una llamada con empresarios afroestadounidenses agrupados en U.S. Black Chambers, según el diario The Hill .

"1,3 millones de estadounidenses negros ya votaron por Trump en 2016. Esta mañana, Joe Biden nos dijo a cada uno de nosotros que 'no somos negros'. Diría que me sorprende, pero es típico de los demócratas dar por sentada a (la fidelidad de) la comunidad negra e intimidar a quienes no están de acuerdo", escribió Scott.