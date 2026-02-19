Marjorie Taylor Greene Marjorie Taylor Greene vuelve a arremeter contra la gestión de Trump y los republicanos: "No estoy en una secta" En una serie de publicaciones en X, la excongresista por Georgia arremetió contra la actual gestión del gobierno de Trump y el partido republicano ante los archivos Epstein, la inacción frente a la subida de las pólizas de seguros médicos o el arrastrar al país a guerras innecesarias, entre otros temas.

Video La republicana Marjorie Taylor Greene vuelve a criticar a Trump: las noticias del día

La excongresista por Georgia, Marjorie Taylor Greene, criticó una vez más a la administración Trump y los republicanos por políticas que asegura se distancian del prometido programa de 'Estados Unidos primero' con el que Trump ganó las pasadas elecciones.

"La Casa Blanca y los republicanos se están reuniendo para definir el mensaje de cara a las elecciones de medio mandato y al discurso sobre el Estado de la Unión de la próxima semana. Si hubieran puesto a Estados Unidos primero desde el principio, en lugar de priorizar a su clase de donantes ricos y su política exterior, no tendrían que estar diseñando estrategias para manipular a los estadounidenses", escribió Taylor Greene en su cuenta en la red social X.

Las críticas de la exrepresentante, quien fuera hasta hace poco una leal seguidora de Donald Trump y el movimiento MAGA ( Hacer a EEUU grande otra vez), llegan horas antes de que el presidente Donald Trump visite el que fuera su distrito electoral en Georgia este jueves. El próximo 10 de marzo habrá una elección especial para escoger a su sucesor, después de que la congresista renunciara en noviembre del año pasado.

"Hay algo que sé sobre el distrito 14 de Georgia: su gente elegirá a su representante por sí misma, y la mayoría detesta al gobierno porque el propio gobierno ha causado la mayoría de sus problemas con décadas de decisiones egoístas que pusieron a Estados Unidos en último lugar", escribió.

"Pueden llamarme con todos los nombres mezquinos que quieran: yo no idolatro a un hombre, no estoy en una secta y me niego a luchar por un equipo que se niega a ganar", agregó en X.

"Dejen el acoso, la intimidación y los insultos. Es inmaduro, infantil y está alejando a mucha gente. Los verdaderos líderes no actúan así y es un pésimo ejemplo en el escenario mundial. No es el comportamiento que queremos enseñar a nuestros hijos", destacó también la exrepresentante, asegurando que los estadounidenses están hartos de que la política contamine la vida cotidiana y genere constantes peleas. "Es agotador", aseguró.

En noviembre pasado, Greene pidió disculpas públicas por haber participado ella misma en lo que llamó "la política tóxica" y haber sido parte de campañas de acoso, algo que después le tocó sufrir en carne propia, cuando se mostró en desacuerdo con políticas de su partido y la administración de Trump.

Marjorie Taylor Greene fustiga a los republicanos por la subida de los seguros médicos

Según la excongresista, unos 75,000 hogares de su antiguo distrito vieron duplicarse o más las primas de sus seguros médicos el 1 de enero de este año, cuando expiraron las subvenciones a la Ley de Atención Médica Asequible (ACA), más conocida como 'Obamacare'. Esto ocurrió porque los republicanos y el presidente Trump se negaron a aplazar los créditos fiscales de esas subvenciones, sin haber planteado una alternativa viable.

"75,000 hogares equivalen a cientos de miles de personas en el noroeste de Georgia cuyo seguro médico se duplicó literalmente el mes pasado. Muchos cancelaron sus pólizas y ya no tienen cobertura. Y eso se suma a TODOS LOS DEMÁS que se quejan A DIARIO del costo absurdamente alto del seguro médico", escribió la excongresista republicana.

En su extenso post en X, Marjorie Taylor Greene responsabilizó directamente a su partido y aseguró que esas medidas no afectan a "los multimillonarios que dirigen la Casa Blanca, la administración y el Congreso, quienes cuentan con planes gubernamentales de salud muy buenos y asequibles".

Taylor Greene también aseguró que el programa que propone Trump para comprar medicamentos más baratos no soluciona el problema.

"Una publicación en Truth Social o un video de Trump tampoco arregla esto", insistió. "Hablo de personas jóvenes y saludables y de familias que no toman medicamentos, que no pueden permitirse pagar entre 1,500 y más de 2,000 dólares al mes solo en primas, sin contar entre 7,000 y 10,000 dólares de deducible antes de que su carísima póliza empiece siquiera a cubrir gastos".

También criticó al líder republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, asegurando que mintió, ya que durante el extenso cierre de gobierno del otoño pasado, que duró ocho semanas, dijo que tenía un plan para arreglar ese tema, como exigían los demócratas, pero luego no hizo nada.

Taylor Greene critica el enfoque de Trump en política exterior

La excongresista por Georgia también criticó como Trump, en lugar de concentrarse en los problemas de los estadounidenses, se ha enrolado en guerras y conflictos externos, algo que los republicanos usaron contra los demócratas en la campaña electoral.

"Y entrar en otra guerra extranjera, como con Irán, solo empeora todo. Solo algunos —en su mayoría boomers alimentados con propaganda de Fox News— aplaudirán eso", agregó Taylor Greene.

La excongresista aseguró que la mayoría de los estadounidenses no apoya la guerra. "En 2024, votamos por poner fin a las guerras extranjeras y a los cambios de régimen", aseguró e insistió en que lo que quieren los estadounidenses son seguros médicos, de hogar y de autos asequibles, un tabajo bien remunerado y poder comprar una casa y no estar en guerra ni enemistarse con el mundo.

Taylor Greene arremete contra el manejo del gobierno del caso Epstein

Marjorie Taylor Greene, quien fue una de las congresistas más activas en apoyar a las víctimas de Epstein y exigir la publicación de todos los archivos y la revelación de todos los secretos de esta investigación, insistió en sus recientes publicaciones en X en la necesidad de publicar todo y no "proteger a los pedófilos".

Tras conocerse este jueves la noticia del arresto del expríncipe Andrés, Taylor Greene publicó en X: "El Reino Unido ha arrestado a Andrew por los archivos de Epstein y aquí el presidente firmó una orden ejecutiva protegiendo el glifosato, que causa cáncer, en nuestros alimentos, y no tenemos ningún arresto ni investigaciones relacionadas con Epstein desde la publicación de los archivos. Y estamos al borde de ir a la guerra contra Irán. Ese es el estado actual de MAGA y MAHA".

"Si no hubieran calificado los archivos de Epstein como un engaño ni tratado a las supervivientes de Epstein (víctimas de violación y trata) como si no existieran, y si publicaran todos los archivos y enviaran a prisión a sus amigos ricos y poderosos, entonces quizá los estadounidenses escucharían su “mensaje”", escribió en un tuit anterior.

"Ofrezcan resultados reales para la gente común, porque el respeto se gana, no se exige", agregó.