Paros ¿Paro nacional en EEUU hoy se extiende a mañana? Mapa muestra actividades Este viernes se realiza el paro nacional en Estados Unidos y se prevé que se extienda al sábado.

Video Paro Nacional por los Inmigrantes: Convocan a boicot de trabajo, compras y escuelas en todo EEUU

Ciudadanos de todo el país participan este viernes en un paro nacional en Estados Unidos en respuesta a las medidas de control migratorio aplicadas en todo el país por el Gobierno de Donald Trump, que han provocado la muerte de un enfermero y una madre de tres hijos en Minneapolis.

Como te hemos informado en N+ Univision, el cierre pide a las personas que se queden en casa, sin ir al trabajo ni a la escuela, y que no vayan de compras, en búsqueda de "dejar de financiar al ICE".

Los habitantes del área metropolitana de Minneapolis y Saint Paul en Minnesota, conocidas como Twin Cities han liderado las protestas en búsqueda de detener las redadas del ICE.

"Unete a un día nacional sin clases, sin trabajo y sin compras", escribieron los organizadores del paro nacional en Estados Unidos.

"Cada día, el ICE, la Patrulla Fronteriza y otros encargados de hacer cumplir la agenda racista de Trump entran en nuestras comunidades para secuestrar a nuestros vecinos y sembrar el miedo". Es hora de que todos nos levantemos juntos en un cierre a nivel nacional y digamos ¡basta ya!", se lee en el mensaje.

Los estudiantes de la Universidad de Minnesota tomaron la iniciativa de organizar la jornada de protesta y colaboraron con cientos de organizaciones de 46 estados para animar a los estadounidenses a abstenerse de realizar sus actividades diarias y paralizar la economía.

Aquí puedes consultar el mapa de todas las ciudades en donde hay paro nacional en Estados Unidos

¿El paro nacional en Estados Unidos se extiende al sábado 31 de enero?

Luego de la ola de manifestaciones, por lo pronto, el único evento relacionado al paro nacional en Estados Unidos anunciado hasta el momento es el de Free DC, en Washington.

En N+ Univision te mantendremos informado sobre las siguientes manifestaciones en caso de que el paro nacional en Estados Unidos.