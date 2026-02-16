Donald Trump Jeffries dice que demócratas harán “lo que sea necesario” para rediseñar distritos en Virginia "Los republicanos comenzaron esta guerra de redistritos y los demócratas hemos dejado claro que la vamos a terminar", afirmó.

El líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, afirmó que su partido está dispuesto a invertir decenas de millones de dólares en un esfuerzo de redistribución del mapa electoral en Virginia que podría traducirse en hasta cuatro escaños adicionales en el Congreso federal.

"Lo que sea necesario (...) Gastaremos decenas de millones de dólares para asegurarnos de que los republicanos no manipulan con éxito a los votantes de Virginia", advirtió Jeffries en la edición dominical del programa de CNN 'Inside Politics', sobre un referéndum en abril en el que los votantes deberán decidir sobre los nuevos distritos en Virginia.

"Los republicanos comenzaron esta guerra de redistritos y los demócratas hemos dejado claro que la vamos a terminar. Vamos a asegurarnos de que hay un mapa nacional justo", afirmó. “Estamos contraatacando (...) Donald Trump es que el instruyó a cinco estados republicanos que hicieran gerrymandering porque quería alterar las elecciones de mitad de mandato", agregó.

La Corte Suprema de Virginia autorizó que la propuesta respaldada por demócratas avance hacia el referéndum de abril, mientras el control del Congreso sigue en juego en un escenario de mayoría republicana estrecha en la Cámara de Representantes.

Jeffries está seguro de que los demócratas recuperarán la Cámara en noviembre

Durante una entrevista transmitida el domingo en “Face the Nation” de CBS, Jeffries no abordó directamente la redistribución electoral en Virginia, pero sí habló del panorama político rumbo a las elecciones de 2026 y expresó confianza en que su partido recuperará la mayoría en la Cámara baja.

“ Si la elección fuera hoy, recuperaríamos el control de la Cámara de Representantes”, afirmó, señalando que la contienda se definirá “distrito por distrito” y destacando recientes victorias demócratas en territorios tradicionalmente conservadores.

La batalla por los mapas electorales se intensifica en un contexto en el que, desde una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en 2019, los tribunales federales ya no supervisan los mapas partidistas, lo que ha trasladado las disputas a los estados.