Ordenan a Trump pagar $83.3 millones a E. Jean Carroll, la escritora que lo acusó por difamación

Video Trump lanza una nueva advertencia, ¿hay riesgo de que se repita un incidente como el del Capitolio?

Un jurado ordenó este viernes a Donald Trump pagar a la escritora E. Jean Carroll la suma de 83.3 millones de dólares en diferentes pagos compensatorios y punitivos por el caso de difamación que ella entabló contra él.

Este viernes fue el día de argumentos finales en el jucio a Trump en una corte de Manhattan. Los 83.3 millones de dólares son por declaraciones públicas que hizo en 2019, siendo presidente, menospreciando a Carroll y negando sus acusaciones de violación.

PUBLICIDAD

El jurado determinó que Trump debería pagarle a Carroll 11 millones de dólares para reparación de la reputación y 7.3 millones de dólares por daño emocional. El jurado también concluyó que Trump debe pagar 65 millones de dólares en daños punitivos.

Tras la decisión, Trump aseguró a través de su cuenta en Truth Social que apelarán:

"¡Absolutamente ridículo! Estoy totalmente en desacuerdo con ambos veredictos y apelaré toda esta caza de brujas dirigida por Biden y centrada en mí y el Partido Republicano. Nuestro sistema legal está fuera de control y se está utilizando como arma política. Nos han quitado todo. Derechos de la Primera Enmienda. ¡ESTO NO ES AMÉRICA!"

El veredicto de este viernes fue la segunda vez en pocos meses que un jurado aborda la afirmación de Carroll de que Trump la agredió sexualmente en un vestidor de Nueva York en 1996. Un jurado en mayo pasado había encontrado a Trump responsable de abuso y le ordenó pagar 5 millones de dólares.

Este juicio por difamación se debió a cosas que Trump dijo sobre Carroll mientras era presidente. Trump sigue insistiendo en que fue acusado falsamente. La defensa de la escritora había instado al jurado a que se le pague al menos 24 millones de dólares por daños causados por el expresidente, por lo que el anuncio de este viernes supera con creces la cifra.

'Portazo' de Trump en un juicio dramático

En los argumentos finales, el expresidente salió estrepitosamente del recinto. Cuando la abogada de Carroll, Roberta Kaplan, daba su argumento en la corte federal de Manhattan, el expresidente se levantó de su silla y salió de la sala seguido por el personal del Servicio Secreto.

PUBLICIDAD

Describen las agencias de noticias que estaban en la sala que Trump parecía agitado, sacudiendo la cabeza mientras la defensa de Carroll lo tildaba de mentiroso que había incitado a una “turba de las redes sociales” a atacar a su clienta.

Los comentarios finales de los abogados y la escena de Trump saliendo furioso del recinto fueron el final de un juicio lleno de escenas teatrales.

A eso se le suma la escena en la que este viernes el juez advirtió a la abogada de Trump, Alina Habba, que ordenaría detenerla luego de que ella continuara hablando cuando le había indicado que ya había terminado su intervención. "Está a punto de pasar algún tiempo detenida. Ahora siéntese", dijo el juez y Habba lo obedeció.

Antes, el jueves, también estuvo otra dramática escena en la que el expresidente se subió al estrado para declarar como testigo en un testimonio que terminó durando apenas 3 minutos. Allí, Trump logró burlar las reglas de un juez que limitaban lo que podía decir durante su turno en el estrado. Se fue furioso porque no le habían dado la oportunidad de refutar las acusaciones de abuso sexual de Carroll.

"Ella dijo algo que consideré una acusación falsa", dijo Trump, y luego agregó: "Sólo quería defenderme a mí mismo, a mi familia y, francamente, a la presidencia". El juez ordenó al jurado que ignorara ambos comentarios.



Al terminar su argumento, la abogada instó al jurado a apoyar “el principio de que el estado de derecho nos vale a todos” enviando un mensaje a un hombre que “una y otra vez ha mostrado desprecio por la ley”.

Habba ha argumentado en contra de los daños y perjuicios, diciendo que la asociación de Carroll con Trump le había dado fama y que las amenazas de muerte que recibió no pueden atribuirse a los comentarios de Trump.

¿De qué se trata el caso Carroll vs.

Trump?

Los nueve miembros del jurado alcanzaron el veredicto tras deliberar este viernes. El jurado federal es anónimo.

PUBLICIDAD

En mayo de 2023, un jurado diferente concluyó que Trump abusó sexualmente de Carroll en 1996 en el vestuario de unos grandes almacenes de lujo en Manhattan, dándole la razón a la escritora. También que él la difamó en 2022 al afirmar que ella inventó la acusación para vender libros.

Carroll, de 80 años, testificó en el juicio del año pasado que tuvo un encuentro casual con Trump en una tienda Bergdorf Goodman que fue alegre hasta que Trump la arrinconó en un probador. Su afirmación de que Trump la violó fue rechazada por el jurado del año pasado, aunque estuvo de acuerdo en que fue abusada sexualmente.

Este caso por difamación es el segundo que Carroll presenta contra Trump. En el juicio de 2023, un jurado declaró a Trump responsable de difamación y abuso y le otorgó a Carroll 5 millones de dólares. Este juicio era para definir qué compensación en daños y perjuicios tiene derecho Carroll a recibir.