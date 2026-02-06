Tulsi Gabbard

Trump contradice a Gabbard: dice que estuvo en Georgia para el registro del FBI a pedido de la fiscal general

Después de que Gabbard le dijera al Congreso que estuvo en las redadas de las oficinas electorales del condado Fulton por orden de Trump, el presidente lo niega y afirma que fue por Bondi.

Video Condado de Fulton demandará al FBI por incautación de material electoral y presunta intimidación

El presidente Donald Trump pareció contradecir a Tulsi Gabbard, al decir que la presencia de la directora de Inteligencia Nacional en un registro del FBI en una oficina electoral del condado Fulton, Georgia, fue a pedido de la fiscal general, Pam Bondi.

Trump afirmó el jueves que Gabbard acudió “por insistencia” de Bondi, luego de que la jefa de la comunidad de inteligencia del país enviara una carta al Congreso en la que señalaba que había asistido por instrucción directa del presidente.

La presencia de Gabbard en Georgia generó de inmediato cuestionamientos. Los críticos señalan que el registro del FBI en el centro electoral era una acción de carácter policial y no de inteligencia, y que el cargo que ocupa la excongresista suele enfocarse en amenazas extranjeras, no en asuntos internos.

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, dijo que desconoce por qué Gabbard estuvo presente y que ella no forma parte de la investigación del FBI. Añadió, sin embargo, que su participación forma parte de los esfuerzos de la administración para proteger la integridad electoral.

Gabbard dice que fue por Trump; Trump que fue por Bondi

En su carta a los legisladores, Gabbard reconoció que "facilitó" lo que describió como una breve llamada telefónica entre Trump y los agentes del FBI que llevaron a cabo el registro, pero insistió en que ni ella ni el presidente habían emitido ninguna directiva.

La misiva enviada a los principales demócratas de los comités de inteligencia de la Cámara de Representantes y del Senado representó la primera explicación detallada sobre su inusual presencia durante el registro del FBI. En ese operativo, agentes con una orden judicial incautaron cientos de cajas con papeletas y otros documentos relacionados con las elecciones de 2020 en el condado más poblado de Georgia.

El condado de Fulton, de mayoría demócrata, ha sido un blanco recurrente de las críticas del presidente. Trump ha sostenido durante años, sin presentar pruebas, que un fraude electoral generalizado en ese condado le costó la victoria en Georgia en su derrota de 2020 frente al demócrata Joe Biden.

Gabbard ha desempeñado un papel clave en los esfuerzos de la administración de Donald Trump para cuestionar las conclusiones de la comunidad de inteligencia sobre la interferencia rusa a favor de Trump durante la campaña presidencial de 2016. Su presencia en Georgia despertó inquietud entre demócratas, quienes temen que esté sentando las bases para que el gobierno federal sostenga que las elecciones de 2020 estuvieron viciadas por injerencia extranjera o para poner en duda la integridad de futuros procesos electorales.

En su carta, Tulsi Gabbard sugirió que los sistemas electorales enfrentan riesgos de interferencia extranjera y citó lo que describió como información de inteligencia que indicaría que los sistemas de votación electrónica “han sido vulnerables a la manipulación”, lo que podría derivar en la alteración de votos.

Gabbard afirmó que, para “preservar la integridad de nuestras elecciones”, es necesario determinar si ha existido interferencia extranjera u otro tipo de injerencia maliciosa, así como identificar posibles vulnerabilidades en la infraestructura electoral que puedan ser explotadas en el futuro. No explicó por qué el condado de Fulton fue seleccionado para esta investigación y dijo que no había visto la orden judicial presentada por los investigadores ante un juez.

Auditorías, funcionarios estatales, tribunales y el entonces fiscal general de Trump han rechazado la afirmación de que existiera un fraude electoral generalizado en 2020 que pudiera haber cambiado el resultado. Las elecciones de 2024, que ganó Trump, también fueron consideradas en general como libres de incidentes significativos en las urnas.

Con información de AP

