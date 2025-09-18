Video Primer ministro del Reino Unido también corrige a Trump sobre la ayuda de Europa a Ucrania

El último día de su visita de Estado a Reino Unido , Donald Trump hizo una contundente sugerencia al primer ministro británico Keir Starmer: usar las fuerzas armadas para frenar la inmigración indocumentada.

El jueves, durante la reunión bilateral celebrada en la residencia campestre Chequers, al norte de Londres, el presidente planteó esta opción como una solución ante el aumento de la inmigración que se alinea con las políticas implementadas por su administración en Estados Unidos.

Además de inmigración, los líderes también conversaron sobre los conflictos en Ucrania y Gaza, y firmaron un acuerdo tecnológico histórico para fortalecer la cooperación bilateral.

Tanto Trump como Starmer destacaron la relación especial entre sus países, aunque también dejaron en evidencia algunas diferencias.

Inmigración y uso de fuerzas armadas, una sugerencia de Trump en su reunión con el primer ministro de Reino Unido

En su reunión con el primer ministro, Trump insistió en que Reino Unido debe detener la migración indocumentada, sugiriendo que el ejército podría ser desplegado para controlar las fronteras y evitar que personas crucen el canal de la Mancha en botes pequeños.

"Hay gente entrando, y le dije al primer ministro que la detendría y no importa si usas al ejército, no importa qué medios uses, pero la migración ilegal destruye a los países desde dentro", afirmó el presidente estadounidense en la conferencia de prensa posterior al encuentro bilateral.

Ante esto, Starmer afirmó que la inmigración era un asunto que su gobierno se había tomado "increíblemente en serio” y que había alcanzado varios acuerdos de retorno de migrantes con otros países.

Destacó que el acuerdo logrado con Francia para devolver a migrantes bajo un mecanismo "uno entra, uno sale" es un avance importante y que había estado tomando medidas para combatir a las bandas de tráfico de personas. Sin embargo, reconoció que “no existe una solución milagrosa”.

En el encuentro entre Trump y Starmer se habló de los conflictos Rusia-Ucrania y de Palestina

Trump y Starmer dedicaron gran parte de la reunión a analizar las guerras en curso. Ambos manifestaron su frustración con el presidente ruso, Vladimir Putin. Trump señaló que esperaba una solución fácil debido a su relación con el líder ruso, pero aseguró que Putin "lo ha defraudado".

Starmer pidió mayor presión internacional para forzar avances de paz y acusó a Putin de no querer la paz tras ataques recientes. “Tenemos que ejercer presión adicional sobre Putin”, enfatizó el líder británico.

Sobre el conflicto en Gaza, los líderes dejaron ver diferencias. Mientras Starmer habló de la necesidad de un estado palestino viable y calificó la situación como "intolerable”. También reconoció que los rehenes israelíes han estado retenidos durante demasiado tiempo.

Cuando fue su turno de hablar Trump dijo: "Simplemente, quiero que liberen a los rehenes ya" y declaró tener un "desacuerdo" con Starmer sobre el concepto de un Estado palestino.

Acuerdos tecnológicos alcanzados durante reunión de Trump y Starmer

Trump y Starmer también firmaron el jueves un nuevo acuerdo de asociación tecnológica. Los líderes sellaron un trato que incluye inversiones en inteligencia artificial y energía nuclear.

Starmer calificó el acuerdo como una iniciativa con “el poder de cambiar vidas”, mientras que Trump destacó que su viaje transatlántico aseguró compromisos por 350,000 millones de dólares en inversiones.

El acuerdo tecnológico es obra de Peter Mandelson, quien recientemente fue destituido como embajador británico en Washington tras revelaciones sobre su amistad con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein .

En la conferencia de prensa tras el encuentro bilateral, Trump afirmó no conocer personalmente a Mandelson, aunque ha mantenido encuentros con él. Uno de ellos ocurrió el 8 de mayo, cuando los dos países anunciaron un marco comercial en la Oficina Oval.

