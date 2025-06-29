El gobierno de Trump expande la zona militarizada en la frontera con México: qué se sabe

El Departamento de Defensa está ampliando una zona militarizada a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos, donde las tropas están autorizadas a detener a personas que entran ilegalmente para un posible procesamiento federal por cargos de invasión de un área de defensa nacional.

La Fuerza Aérea anunció la semana pasada la anexión de un tramo de 250 millas de la frontera con Texas, en medio de un aumento de las fuerzas militares tras la declaración de emergencia nacional por parte del presidente Donald Trump.

Un funcionario del Departamento de Defensa declaró el jueves pasado que la Marina también ha recibido instrucciones para establecer una nueva zona de defensa nacional en la frontera. El funcionario no proporcionó más detalles.

La recién designada zona de defensa nacional terrestre y acuática a lo largo del Río Grande abarca dos condados de Texas y se extiende junto a ciudades como Brownsville y McAllen. Se considerará una extensión de la Base Conjunta de San Antonio. La Fuerza Aérea afirmó estar preparada para instalar señales de advertencia de inmediato contra el acceso a la zona.

La estrategia militar se implementó por primera vez en abril a lo largo de un tramo de 170 millas de la frontera en Nuevo México, y se expandió a una franja del oeste de Texas en mayo. Cazadores, excursionistas y grupos de ayuda humanitaria temen perder el acceso.

Qué funciones tienen los militares en la frontera sur

En el área de defensa nacional integrada recientemente, las responsabilidades militares incluyen “mejorar la detección y el monitoreo” y “detener temporalmente a los intrusos hasta que sean transferidos a las autoridades policiales correspondientes”, dijo la Fuerza Aérea en un comunicado.

Al menos tres personas han sido detenidas directamente por tropas en Nuevo México para ser procesadas por la Patrulla Fronteriza.

Más de 1,400 inmigrantes han sido acusados de incursiones en las zonas de defensa nacional, un delito menor que se castiga con hasta 18 meses de prisión. Las impugnaciones judiciales a los cargos han tenido resultados dispares.

La zona fronteriza militarizada es un contrapunto al despliegue de aproximadamente 4,000 tropas de la Guardia Nacional y 700 marines en Los Ángeles tras las protestas por la intensificación de la aplicación de las leyes de inmigración por parte de Trump.

Los despliegues de tropas están poniendo a prueba los límites de la Ley Posse Comitatus, que prohíbe a los militares realizar tareas de aplicación de la ley civil en territorio estadounidense. Las detenciones en la frontera por entrada ilegal han disminuido drásticamente este año.

