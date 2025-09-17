Cómo el escándalo de Epstein también persigue a Trump en su viaje a Reino Unido

Video Primer ministro del Reino Unido también corrige a Trump sobre la ayuda de Europa a Ucrania

Donald Trump llegó a Reino Unido este martes para una visita de Estado, durante la cual el gobierno británico espera confirmar que la relación entre ambos países se mantiene fuerte pese a las diferencias sobre Ucrania, Oriente Medio y el futuro de la alianza occidental.

Las visitas de Estado al Reino Unido combinan la diplomacia del siglo XXI con la pompa real. El viaje de dos días de Trump incluye carruajes tirados por caballos, guardias de honor militares y un banquete suntuoso en un castillo milenario, todo a la medida de un presidente con especial predilección por el esplendor dorado.

Este miércoles, el rey Carlos III recibe a Trump en el Castillo de Windsor, antes de reunirse al día siguiente con el primer ministro Keir Starmer en Chequers, la residencia rural del líder británico.

La oficina de Starmer afirmó que la visita demostrará que “la relación entre Reino Unido y EEUU es la más sólida del mundo, cimentada sobre 250 años de historia” y unida por valores compartidos como la “creencia en el Estado de derecho y la apertura de los mercados”.

La Casa Blanca, por su parte, espera que ambos países fortalezcan su relación durante el viaje y celebren el próximo 250.º aniversario de la fundación de Estados Unidos, según un alto funcionario de la Casa Blanca que habló con la agencia AP.

“El viaje a Reino Unido va a ser increíble”, declaró Trump a la prensa el domingo. Añadió que se espera que el Castillo de Windsor sea “increíble” y añadió: “Va a ser muy emocionante”.

Sin embargo, el optimismo de Trump podría verse opacado por las preguntas incómodas que, más que probablemente, recibirá durante su viaje por la reciente decisión de Starmer de despedir a su embajador en Washington, Peter Mandelson, debido a su antigua amistad con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

Su despido volvió a poner al magnate en el centro de los titulares británicos, mientras Trump intenta evadir las preguntas sobre su propia relación con el financiero caído en desgracia, pese a sus múltiples intentos por lograr que este espinoso tema quede en el olvido y a las reiteradas peticiones de demócratas y algunos republicanos para que se publiquen la totalidad de los archivos de la investigación tras la muerte de Epstein en su celda en 2019.

Por si no fuera suficiente, el caso del delincuente sexual también estará presente de algún modo en este viaje por la conexión existente con la monarquía británica. Hay que recordar que el príncipe Andrés, hermano de Carlos, se retiró de la vida pública en 2020 tras conceder una entrevista a la BBC en la que detallaba su relación con Epstein, lo que derivó en acciones legales en EEUU.

¿Qué tuvo que ver Epstein en el despido del embajador británico en Washington?

Fue apenas el pasado jueves cuando Starmer decidió despedir al embajador Mandelson tras la publicación de unos correos electrónicos que el veterano político británico envió a Epstein, en los que le mostraba su apoyo, incluso cuando este ya se enfrentaba a una pena de prisión por delitos sexuales.

El ministro de Asuntos Exteriores, Stephen Doughty, declaró ante el Parlamento que los e-mails indicaban que la "profundidad y el alcance" de la relación de Mandelson con Epstein era "materialmente diferente" de lo que se sabía cuando fue nombrado embajador en Washington el año pasado, tras la victoria electoral del Partido Laborista.

En concreto, Doughty destacó la sugerencia de Mandelson en un correo de que la primera condena de Epstein en 2008 fue "errónea y debería ser impugnada".

Mandelson asumió su cargo en Washington en febrero, tras lo que el gobierno de Starmer describió como un exhaustivo proceso de investigación. El diplomático ha expresado su profundo arrepentimiento por sus vínculos previos con Epstein y ha declarado desconocer sus actividades delictivas.

“Ser embajador aquí ha sido el privilegio de mi vida”, escribió Mandelson en una carta al personal de la embajada cuando se conoció su despido, y que fue publicada por la BBC.

“Lamento profundamente las circunstancias que rodean el anuncio de hoy. Sigo sintiéndome terriblemente mal por mi relación con Epstein hace 20 años y por la difícil situación de sus víctimas”, agregó.

La decisión de despedir a Mandelson se hizo pública tan solo un día después de que Starmer afirmara tener “confianza” en él.

El exembajador británico llegó a llamar a Epstein su "mejor amigo"

El pasado miércoles, el periódico The Sun publicó los citados correos electrónicos en los que, según el rotativo, Mandelson le decía a Epstein que "luchara por una liberación anticipada" poco antes de ser sentenciado a 18 meses de prisión.

"Te tengo en gran estima", supuestamente le dijo Mandelson antes de que comenzara su condena en 2008 por solicitar servicios de prostitución a una menor.

Los vínculos de Mandelson con Epstein quedaron bajo escrutinio después de que los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EEUU publicaran un álbum conmemorativo del 50º cumpleaños de Epstein, compilado en 2003, en el que había una nota escrita a mano por Mandelson en el que llamaba a Epstein como su “mejor amigo”.

Se trata del mismo álbum en el que se incluyó otra carta, sexualmente sugerente y supuestamente escrita por Trump, junto al dibujo de una mujer desnuda y lo que parece ser la firma del republicano imitando el vello público de la silueta femenina.

Trump negó ser el responsable de dicha carta. Mandelson, sin embargo, sí reconoció su autoría del mensaje y aseguró que le resultaba "muy embarazoso" leer sus palabras.

Mandelson mantenía buena relación con el gobierno de Trump

Starmer ahora se enfrenta a cuestionamientos por el nombramiento de Mandelson, quien no es ajeno a la polémica, tras dimitir dos veces del gobierno del ex primer ministro Tony Blair en 1998 y 2001.

Tras su segunda dimisión del gobierno de Blair, Mandelson se convirtió en comisario europeo cuando el Reino Unido aún pertenecía a la Unión Europea, antes de regresar a la primera línea de la política británica en 2008 para servir bajo el mando del sucesor de Blair, Gordon Brown.

Mandelson mantenía buenas relaciones con el gobierno de Trump y desempeñó un papel clave en la consecución de un acuerdo comercial entre el Reino Unido y EEUU en mayo.

También es un operador político hábil –los críticos dicen despiadado– cuya maestría en la intriga política le valió el apodo de “Príncipe de las Tinieblas”.

Es raro que un político, en lugar de un funcionario de carrera, sea designado para un puesto clave de embajador del Reino Unido. El exlegislador de centroizquierda no era un emisario obvio para la administración Trump. Mandelson una vez llamó a Trump un “peligro para el mundo”, palabras que luego dijo que fueron “mal juzgadas y equivocadas”.

El gobierno anunció que James Roscoe, subjefe de la misión del Reino Unido en Washington, servirá como embajador interino y supervisará la visita de Estado de Trump. Roscoe es diplomático de carrera y exjefe de comunicaciones de la fallecida reina Isabel II.

