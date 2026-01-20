Donald Trump Primer año de Trump: Golfo de América lo Iba a llamar Golfo de Trump A un año de su regreso a la Casa Blanca, insistió en que su equipo no rechaza casi ninguna de sus ideas, al hablar sobre el Golfo de México.



El presidente, Donald Trump, dijo que aún está "a tiempo" de ponerle su nombre al golfo de México, y rebautizarlo como “golfo de Estados Unidos” a su regreso a la Casa Blanca hace un año, e insistió en que su equipo no rechaza casi ninguna de sus ideas.

"Iba a llamarlo el golfo de Trump, pero pensé que me matarían si hacía eso. Quería hacerlo. (...) El Golfo de Trump suena bien de todos modos, quizá podamos hacerlo. Aún estamos a tiempo", dijo, durante una rueda de prensa para destacar los logros del primer año de su segundo mandato.

Tras sus dichos, el mandatario dijo que no hablaba en serio a los periodistas reunidos en la Sala de Prensa de la Casa Blanca. "Estoy bromeando, ¿saben?, cuando digo eso. No iba a llamarlo el golfo de Trump, porque mañana ya puedo ver los titulares: ' Trump quería nombrarlo el Golfo de Trump, pero fue rechazado por su equipo'".

"Mi gente no me contradice demasiado", matizó.

¿Por qué Trump cambió el nombre del Golfo de México en documentos federales?

Durante su intervención ante la prensa, Trump defendió haber rebautizado el accidente geográfico porque, según él, Estados Unidos "tiene el 92 % de la costa" del golfo.

"Siempre me molestó. Diría que tenemos la mayor parte de la costa. México tiene un pequeño porcentaje. Hablan del 8 %, pero nosotros tenemos el 92 %, y yo me dije: '¿Por qué? ¿Por qué es el Golfo de México? Debería ser el golfo de Estados Unidos'", agregó.

Fue el 20 de enero de 2025 cuando Trump hizo oficial el cambio de nombre con una orden ejecutiva firmada, en la que instruyó usar 'Gulf of America' o 'golfo de Estados Unidos' en los documentos federales.