Juez ordena a administración Trump continuar programas sociales para niños en ciudades santuario

Se pone una prórroga a orden que impedía al Gobierno federal retener los fondos destinados a California, Colorado, Illinois, Minnesota y Nueva York

Un juez federal ordenó que la administración del presidente Donald Trump debe mantener los fondos federales destinados a subsidios para el cuidado infantil y otros programas de servicios sociales en cinco estados gobernados por demócratas, donde hay ciudades santuario para inmigrantes.

La sentencia dictada por el juez federal Vernon Broderick prorroga dos semanas una orden temporal emitida a principios de este mes que impedía al Gobierno federal retener los fondos destinados a California, Colorado, Illinois, Minnesota y Nueva York.

El juez dijo que decidiría más adelante si el dinero debe permanecer en su lugar mientras se resuelve en los tribunales la impugnación de su recorte.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE UU dijo a principios de este mes que iba a suspender la financiación porque tenía "motivos para creer" que los estados estaban concediendo prestaciones a personas que se encontraban en el país de forma ilegal, aunque no aportó pruebas ni explicó por qué se centraba en esos estados y no en otros.

Los estados afirman que la medida tenía como objetivo perjudicar a los adversarios políticos de Trump.

