Donald Trump ¿Cuáles son las 8 guerras que Trump asegura detuvo y por las que quería el Nobel de La Paz 2025? A un año del inicio de su segundo mandato, esta es la lista de guerras que Donald Trump asegura haber detenido.

Este 20 de enero de 2026 se cumple un año del segundo mandato del presidente Donald Trump. En ese lapso de tiempo, el también empresario ha dicho que gracias a su intervención se han detenido 8 guerras.

Y eso no es todo, ya que Trump, ha asegurado que merecía el premio Nobel de la Paz gracias a haber detenido dichos conflictos armados.

Pero cuáles son las 8 guerras que Trump asegura haber detenido y por las que quería el Nobel de La Paz 2025, en N+ Univision te decimos.

¿Donald Trump puso fin a ocho guerras desde que regresó al poder en enero, como él afirma?

El balance de los esfuerzos de mediación del presidente estadounidense, que quería el Nobel de la Paz, es diferente a lo que él asegura.

Camboya y Tailandia

Donald Trump dijo haber estado detrás del "acuerdo histórico" firmado el 26 de octubre entre Camboya y Tailandia, países del sureste asiático, inmersos en una disputa fronteriza de antaño.

El presidente republicano ya había mediado en julio, junto a China y Malasia, un alto el fuego, y el acuerdo al que se había llegado en octubre apenas se mantuvo durante dos semanas. Tailandia lo suspendió el 10 de noviembre tras la explosión de una mina terrestre cerca de la frontera. Incluso, según reportes de medios, los enfrentamientos se han intensificado.

República Democrática del Congo y Ruanda

Un acuerdo firmado en Washington el 4 de diciembre, que Trump calificó de "milagroso", no tuvo ningún efecto luego de que el grupo armado M23, entró en la estratégica ciudad de Uvira, una región fronteriza entre ambos países, la cual es rica en recursos naturales y sumida en conflictos desde hace más de 30 años.

Israel y Hamás

Tras fuertes presiones de Estados Unidos, y con la mediación de Catar y Egipto, una tregua entró en vigor el 10 de octubre en la Franja de Gaza. Un alto al fuego que Donald Trump ha dicho que es gracias a él.

Israel e Irán

El 13 de junio de 2025, Israel lanzó un ataque sin precedentes contra Irán, con el objetivo de evitar que Irán se hiciera con bomba atómica. Incluso Estados Unidos se unió a la ofensiva bombardeando tres sitios nucleares iraníes en la noche del 21 al 22 de junio. Tras 12 días de conflicto, Trump anunció un "alto el fuego total" entre los dos países.

Pakistán e India

Las dos potencias nucleares se enfrascaron en un conflicto considerado como el peor en dos décadas, el cual dejó más de 70 muertos en los dos bandos.

Donald Trump anunció un alto al fuego, e incluso Pakistán agradeció a Washington por haber ayudado a lograr este resultado, pero India aseguró haber negociado directamente con Islamabad. Según el primer ministro indio, Narendra Modi, ningún dirigente extranjero le pidió poner fin a las hostilidades.

Egipto y Etiopía

Aunque no están en guerra, hay fuertes tensiones por la megapresa que Etiopía construyó sobre el Nilo. Egipto, cuyo abastecimiento de agua depende en un 97% de este río, la considera una "amenaza existencial".

El ministro egipcio de Relaciones Exteriores, Badr Abdelatty, afirmó que las negociaciones con Etiopía están bloqueadas.

Armenia y Azerbaiyán

Ambos países que se han enfrentado por la región de Karabaj, firmaron en la Casa Blanca, en agosto de 2025, un proyecto de acuerdo de paz para poner fin a décadas de conflicto. La firma del acuerdo no es del todo confiable por las condiciones impuestas por Azerbaiyán.

Serbia y Kosovo

Aunque ocurrió durante su primer mandato, en 2020 para ser precisos, Belgrado y Pristina firmaron un acuerdo de normalización económica, en presencia de Trump. Pero no se trata de un acuerdo de paz y las diferencias entre ambos países de los Balcanes, continúan.

Es así, como la mayoría de estos conflictos que Trump dice haber resuelto, continúan o incluso han empeorado.