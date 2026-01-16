María Corina Machado María Corina Machado habla luego de reunión con Trump: Mensaje En Vivo de la opositora venezolana La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, habla tras su reunión con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca.

Video Trump no cambió su opinión sobre María Corina Machado, a pesar de reunión: Analista

La líder de la oposición venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ofrece una rueda de prensa tras su reunión con el presidente Donald Trump del jueves pasado en la Casa Blanca.

Como te hemos informado en N+ Univision, la agenda de la opositora venezolana ha estado llena de encuentros con personalidades de la política estadounidense.

¿Qué ha pasado con la visita de María Corina Machado en EEUU?

Tras su encuentro con Trump, Machado que le entregó la medalla de su Premio Nobel de la Paz al presidente estadounidense, en la Casa Blanca, incluso después de que él cuestionara su credibilidad para asumir el control de su país tras la operación de las fuerzas armadas para derrocar al entonces presidente, Nicolás Maduro.

La acción de Machado ocurrió incluso luego que el Instituto Nobel le dijo a Machado que no podía darle su premio a Trump. Aunque se trate de un gesto puramente simbólico, es extraordinario dado que Trump ha marginado a Machado, quien durante mucho tiempo ha sido el rostro de la resistencia en Venezuela.

Además, Trump ha dicho que tiene disposición a trabajar con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien había sido la segunda al mando de Maduro.

“Le presenté al presidente de los Estados Unidos la medalla, el Premio Nobel de la Paz”, dijo Machado a periodistas después de salir de la Casa Blanca y dirigirse al Capitolio. Dijo que lo había hecho "como un reconocimiento por su compromiso único con nuestra libertad".

Más tarde, Trump confirmó en redes sociales que Machado había dejado la medalla del Premio Nobel de la Paz para que él la conservara, y además dijo que fue un honor conocerla.