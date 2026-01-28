Aranceles

México y EEUU alistan revisión del T-MEC: Revelan puntos clave para evitar aranceles

Representantes de los gobiernos de EEUU y México se reunieron este miércoles para acercar posturas sobre temas clave para la revisión del Tratado entre México, Canadá y Estados Unidos, conocido como T-MEC.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video “Tenemos tanto dinero de los aranceles” Donald Trump en Iowa por campaña de elecciones intermedias 2026

El gobierno de México y Estados Unidos tuvieron un encuentro diplomático este miércoles para "dialogar sobre las relaciones comerciales y la próxima Revisión Conjunta del T-MEC", y acercar las posiciones respecto a aspectos clave del tratado comercial que incluye a Canadá.

La Secretaría de Economía de México dijo que el titular de ese despacho, Marcelo Ebrard, se reunió con el representante comercial de EEUU, Jamieson Greer en Washington DC, quienes "coincidieron en iniciar discusiones formales sobre posibles reformas estructurales y estratégicas" ante la próxima primera Revisión del T-MEC.

PUBLICIDAD

El gobierno mexicano señaló entre esos posibles cambios:

El fortalecimiento de las reglas de origen para bienes industriales clave, una mayor colaboración en minerales críticos, y una mayor alineación de la política comercial externa para defender a los trabajadores y productores de Estados Unidos y México

Más sobre Aranceles

¿Hay noticias nuevas sobre Groenlandia y Estados Unidos? Marco Rubio explica cómo va el proceso
2 mins

¿Hay noticias nuevas sobre Groenlandia y Estados Unidos? Marco Rubio explica cómo va el proceso

Estados Unidos
Canadá defiende sus compromisos con el T-MEC frente a nuevas amenazas arancelarias de Trump
1 mins

Canadá defiende sus compromisos con el T-MEC frente a nuevas amenazas arancelarias de Trump

Estados Unidos
Trump amenaza a Canadá con "aranceles del 100%" en caso de un acuerdo comercial con China
2 mins

Trump amenaza a Canadá con "aranceles del 100%" en caso de un acuerdo comercial con China

Estados Unidos
Unión Europea lanza advertencia a Trump y se dice lista por posibles aranceles por Groenlandia
2 mins

Unión Europea lanza advertencia a Trump y se dice lista por posibles aranceles por Groenlandia

Estados Unidos
¿Cuándo entran en vigor nuevos aranceles por Groenlandia? Trump ya no solo piensa en la paz
2 mins

¿Cuándo entran en vigor nuevos aranceles por Groenlandia? Trump ya no solo piensa en la paz

Estados Unidos
Protesta por Groenlandia interrumpe a Vanessa Williams durante el himno nacional en la NBA
1 mins

Protesta por Groenlandia interrumpe a Vanessa Williams durante el himno nacional en la NBA

Estados Unidos
Países europeos rechazan que Trump les imponga aranceles para presionar venta de Groenlandia
5 mins

Países europeos rechazan que Trump les imponga aranceles para presionar venta de Groenlandia

Estados Unidos
Trump dice que si la Corte Suprema anula los aranceles sería "imposible" devolver el dinero
1 mins

Trump dice que si la Corte Suprema anula los aranceles sería "imposible" devolver el dinero

Estados Unidos
En un minuto: Trump deja en manos de Hegseth publicar video del polémico ataque a la ‘narcolancha’
1:05

En un minuto: Trump deja en manos de Hegseth publicar video del polémico ataque a la ‘narcolancha’

Estados Unidos
Trump da marcha atrás a aranceles a carne, café, bananas y tomates, presionado por el alza en el costo de vida
4 mins

Trump da marcha atrás a aranceles a carne, café, bananas y tomates, presionado por el alza en el costo de vida

Estados Unidos


También se mencionó el esfuerzo para "combatir el dumping persistente de bienes manufacturados en nuestra región".

La revisión del acuerdo viene enmarcada dentro la volátil relación entre Canadá y México con EEUU, ante las posiciones proteccionistas del presidente estadounidense Donald Trump.

Al respecto, esta semana el primer ministro canadiense, Mark Carney, dijo el lunes que algunas de las amenazas de Trump, deben verse como una preparación para las negociaciones sobre el acuerdo de libre comercio de Norteamérica.

El presidente es un negociador fuerte, y algunos de estos comentarios y posicionamientos deben ser vistos en el contexto más amplio de eso

Los aranceles, la amenaza constante del Presidente

Durante el fin de semana, Trump amenazó con imponer un arancel del 100% a las importaciones canadienses si Canadá seguía adelante con un acuerdo comercial con Beijing, aunque Carney ha dicho que Canadá no tiene interés en negociar un acuerdo comercial integral con China.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que Carney habló con Trump el lunes y Bessent comentó a Fox News que Carney “estaba retractándose de manera muy agresiva de algunos de los comentarios desafortunados que hizo en Davos”.

Un portavoz de Carney no respondió por el momento cuando se le preguntó sobre la llamada entre Carney y Trump.

Con información de AP

Relacionados:
ArancelesMéxico (país)T-MEC

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
YE Live in Mexico
Par de ideotas
Gratis
Tráiler: Tormento
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX