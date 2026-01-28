Aranceles México y EEUU alistan revisión del T-MEC: Revelan puntos clave para evitar aranceles Representantes de los gobiernos de EEUU y México se reunieron este miércoles para acercar posturas sobre temas clave para la revisión del Tratado entre México, Canadá y Estados Unidos, conocido como T-MEC.

Video “Tenemos tanto dinero de los aranceles” Donald Trump en Iowa por campaña de elecciones intermedias 2026

El gobierno de México y Estados Unidos tuvieron un encuentro diplomático este miércoles para "dialogar sobre las relaciones comerciales y la próxima Revisión Conjunta del T-MEC", y acercar las posiciones respecto a aspectos clave del tratado comercial que incluye a Canadá.

La Secretaría de Economía de México dijo que el titular de ese despacho, Marcelo Ebrard, se reunió con el representante comercial de EEUU, Jamieson Greer en Washington DC, quienes "coincidieron en iniciar discusiones formales sobre posibles reformas estructurales y estratégicas" ante la próxima primera Revisión del T-MEC.

PUBLICIDAD

El gobierno mexicano señaló entre esos posibles cambios:

El fortalecimiento de las reglas de origen para bienes industriales clave, una mayor colaboración en minerales críticos, y una mayor alineación de la política comercial externa para defender a los trabajadores y productores de Estados Unidos y México



También se mencionó el esfuerzo para "combatir el dumping persistente de bienes manufacturados en nuestra región".

La revisión del acuerdo viene enmarcada dentro la volátil relación entre Canadá y México con EEUU, ante las posiciones proteccionistas del presidente estadounidense Donald Trump.

Al respecto, esta semana el primer ministro canadiense, Mark Carney, dijo el lunes que algunas de las amenazas de Trump, deben verse como una preparación para las negociaciones sobre el acuerdo de libre comercio de Norteamérica.

El presidente es un negociador fuerte, y algunos de estos comentarios y posicionamientos deben ser vistos en el contexto más amplio de eso

Los aranceles, la amenaza constante del Presidente

Durante el fin de semana, Trump amenazó con imponer un arancel del 100% a las importaciones canadienses si Canadá seguía adelante con un acuerdo comercial con Beijing, aunque Carney ha dicho que Canadá no tiene interés en negociar un acuerdo comercial integral con China.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que Carney habló con Trump el lunes y Bessent comentó a Fox News que Carney “estaba retractándose de manera muy agresiva de algunos de los comentarios desafortunados que hizo en Davos”.

Un portavoz de Carney no respondió por el momento cuando se le preguntó sobre la llamada entre Carney y Trump.