Secretario del Tesoro de EEUU envía advertencia a Unión Europea ante aranceles por Groenlandia

Scott Bessent explicó que Trump quiere controlar el territorio autónomo danés del Ártico porque lo considera un "activo estratégico".

Scott Bessent, secretario del T esoro de Estados Unidos, advirtió este lunes 19 de enero de 2026, a la Unión Europea sobre la imposición de aranceles de retorsión ante las amenazas del presidente Donald Trump de imponer gravámenes a países europeos opuestos a su ambición de tomar Groenlandia.

"Creo que sería muy insensato", declaró Bessent a los periodistas durante la primera jornada del Foro Económico Mundial de Davos, donde explicó que Trump quiere controlar este territorio autónomo danés del Ártico porque lo considera un "activo estratégico". "No vamos a externalizar nuestra seguridad hemisférica a nadie", agregó.

Estados Unidos dice que quiere a Groenlandia por razones de seguridad nacional

"No vamos a externalizar nuestra seguridad hemisférica a nadie", Bessent agregó.

Al ser cuestionado sobre el mensaje de Trump al primer ministro de Noruega, en el que parecía relacionar su presión sobre Groenlandia con el hecho de no haber ganado el Premio Nobel de la Paz, Bessent respondió: "No sé nada sobre la carta del presidente a Noruega".

"Creo que es una completa tontería que el presidente vaya a hacer esto por el Premio Nobel", añadió.

Previamente, Trump amenazó con que a partir del 1 de febrero, Reino Unido, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega y Suecia estarían sujetos a un arancel del 10 % sobre todos los productos enviados a Estados Unidos hasta que Dinamarca aceptara ceder Groenlandia.

