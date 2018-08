Trump es acusado por su exabogado de violar la ley: qué posibilidad hay de que sea enjuiciado

Bajo juramento, ante una corte en Nueva York, Cohen reconoció haber violado leyes federales que rigen las finanzas de las campañas electorales al coordinar los pagos a la exactriz porno Stormy Daniels y la exmodelo de Playboy Karen McDougal para que las historias de sus supuestos encuentros sexuales con Trump no se conocieran públicamente.

Cohen afirmó que lo hizo para “influir” en los comicios de 2016 y que recibió la instrucción de parte de “un candidato” , identificado como “Individuo 1” en el texto de la acusación que más adelante señala como el que ganó la presidencia en 2016. No parecía haber hecho falta ese dato para que todos supieran que se trataba de Trump.

¿Puede ser enjuiciado?

En el caso de un presidente, la historia es distinta. Aunque se reconoce que constitucionalmente no goza de inmunidad, existe un área gris que el Departamento de Justicia ha tratado de acotar con lineamientos adoptados por su Consejería Legal y que desaconsejan citar judicialmente a un presidente o presentarle cargos criminales.

¿Puede ser destituido por impeachment?

Lo cierto es que, hasta los señalamientos de Cohen, no ha surgido nada en la investigación del llamado ‘Rusiagate’ que indique algún tipo de comportamiento ilegal de su parte. Incluso, la acusación de Cohen no tiene que ver con lo que investiga el fiscal especial Mueller.

“Cuando el exabogado de Trump aporte detalles a los fiscales federales, esos detalles pueden ser solicitados formalmente por el Congreso y formar la base de un proceso de juicio político al presidente”, explicó a Univision Noticias el ex fiscal federal David Iglesias y actual director del Centro Wheaton para Fe, Política y Economía de Illinois.

“Si hay una nueva Cámara de Representantes controlada por el Partido Demócrata, ese puede ser el posible escenario. El Senado, sin embargo, si todavía sigue bajo mayoría republicana puede no estar de acuerdo con los artículos de la acusación”, indica Iglesias recordando que en estos procesos la cámara baja actúa como parte acusadora y la alta como tribunal.

Otro aspecto que podría complicar la perspectiva de un juicio en el Congreso es que los supuestos crímenes ocurrieron antes de que Trump llegara a la Casa Blanca y aunque la Constitución no indica en qué momento debieron haber ocurrido los “crímenes o faltas” para procesar al presidente,

“ Sería políticamente difícil, si no imposible, enjuiciar a un presidente por actividades que pasaron hace varias décadas” reconoce Amy E. Black, del departamento de Política y relaciones Internacionales del Wheaton College.

La defensa presidencial

Y lo demuestra el que su primera reacción a los señalamientos de Cohen hayan sido descalificaciones contra quien hasta enero era su fiel abogado , empezando por un comentario en Twitter que pretendía ser irónico, pero que sonó algo adolescente diciéndole a quienes necesitaban un buen abogado que no se les ocurriera contratar a Cohen.

“Podemos decir con seguridad que la tormenta de tuits no tiene precedentes, pero no es inusual que los presidentes ataquen , usualmente mediante su equipo o filtraciones anónimas, a los investigadores especiales que los investigan a ellos o a miembros de su administración”, aseguró a Univision Noticias Eric Freedman, especialista en derechos constitucionales de la Universidad de Hoftra, en Nueva York.

Además, el presidente asegura que los cargos de los que su exabogado se declaró culpable no representan un crimen. (Aunque Trump no dice cómo se explica que curtidos fiscales federales y un juez hayan aceptado que un ciudadano asuma responsabilidad por algo que no sería un crimen a ojos de la ley).