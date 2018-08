Michael Cohen se declara culpable y asegura que Trump le ordenó violar la ley electoral con el pago a Stormy Daniels

Cambio de lealtades

El diario The New York Times asegura que el acuerdo no incluye cooperación con la fiscalía. A pesar de ello, esta admisión de culpabilidad resulta un revés para Trump, quien ha negado tales relaciones con Daniels o McDougal.

El 'solucionador de problemas' Trump

McDougal dice que vendió su historia exclusiva al medio The National Enquirer antes de la elección de 2016 por 150,000 dólares, pero que el tabloide no la publicó bajo la práctica llamada catch and kill, que se utiliza para que –por una razón o por otra– no salga a la luz. McDougal demandó al medio en marzo y alega que no 'actuó solo' sino que en las sombras de ese pago para silenciar su historia estaba Cohen, conocido como el 'solucionador de problemas de Trump' (fixer).