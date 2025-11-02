Los ataques de Trump contra supuestas 'narcolanchas', ¿ejecuciones extrajudiciales o combate al narco?

Video Qué se sabe de los nuevos ataques de EEUU a cuatro embarcaciones en el Pacífico

“Creo que simplemente vamos a matar a la gente que introduce drogas en nuestro país. ¿De acuerdo? Vamos a matarlos. Ya saben, van a estar muertos”, dijo el presidente Donald Trump a finales de octubre de 2025 sobre los ataques militares estadounidenses contra barcos en el mar Caribe, al norte de Venezuela, que también se han extendido a zonas del Pacífico.

El gobierno de Trump afirmó, sin presentar ninguna prueba, que las embarcaciones transportaban drogas ilegales. Hasta el momento quince embarcaciones que, según el gobierno, eran operadas por narcotraficantes fueron atacadas, causando la muerte de más de 40 personas.

El 24 de octubre, el gobierno estadounidense inició un importante despliegue militar en la región. El Pentágono anunció el traslado del portaaviones USS Gerald R. Ford y parte de su grupo de ataque, junto con otros buques de guerra, al Caribe, y desplegó cazas F-35 en Puerto Rico. Este es el mayor despliegue naval estadounidense en el mar Caribe desde la crisis de los misiles de Cuba en 1962.

Según la Casa Blanca, el despliegue naval y los ataques a embarcaciones en aguas internacionales forman parte de operaciones antinarcóticos. Las embarcaciones atacadas supuestamente pertenecían en parte a narcotraficantes venezolanos, aunque el gobierno no ha presentado pruebas de que hubiera drogas a bordo, ni de qué tipo. Trump ha mencionado el fentanilo como una de ellas.

En ocasiones, el presidente y algunos de sus asesores se han referido a los operadores y ocupantes de las embarcaciones como “narcoterroristas”. Pero no han ofrecido ninguna explicación de por qué se consideraría a esas personas como terroristas.

Las propias palabras del presidente y sus asesores también han indicado que las intenciones más amplias de la administración podrían ser derrocar al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

Pero como exanalista político-militar y exasesor principal del Departamento de Defensa, me resulta difícil discernir una estrategia u objetivo coherente.

El desconcertante ángulo de las drogas

Las embarcaciones atacadas tenían su origen en Venezuela o vínculos con ese país, y todos los ataques se produjeron en el mar Caribe y en el Pacífico, al norte de Colombia, lo que hace que la operación resulte particularmente desconcertante. Venezuela no es un productor importante de fentanilo ni de cocaína. Las principales rutas del narcotráfico de cocaína se encuentran en el océano Pacífico, no en el Caribe.

Por lo general, la Guardia Costera de Estados Unidos intercepta embarcaciones sospechosas de transportar drogas ilegales en aguas internacionales. En 2025, la Guardia Costera interceptó una cantidad récord de drogas ilegales y precursores químicos en el Caribe. Cabe destacar que la cantidad de precursores químicos de metanfetamina interceptados supera con creces la de fentanilo.

Tras la interdicción, la Guardia Costera suele iniciar un proceso que se ajusta a las normas legales, deteniendo a la tripulación y, finalmente, entregándola a un organismo policial estadounidense.

Pero los ataques de Trump han acabado con la vida de la mayoría de las personas a bordo de los barcos y, presumiblemente, han destruido las supuestas drogas ilícitas. Muchos observadores y expertos legales han afirmado que estas muertes constituyen asesinatos.

La obsesión de Trump con Venezuela

Desde hace tiempo, Trump tiene una fijación con la pandilla venezolana Tren de Aragua, lo que se suma al enfoque de su administración en Venezuela.

En enero, el gobierno designó a Tren de Aragua como organización terrorista, junto con otros carteles de la droga. Sin embargo, el comunicado de la Casa Blanca que anunciaba la designación no mencionaba ninguna conducta o actividad que pudiera constituir terrorismo.

Según la legislación estadounidense, el terrorismo se define como violencia por motivos políticos, generalmente dirigida contra la población civil, con el objetivo de lograr un cambio político. La designación como organización terrorista permite al gobierno emprender acciones como la confiscación de bienes y la imposición de restricciones de viaje a quienes figuran en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras Designadas.

Pero calificar al grupo como una banda criminal sin una ideología ni objetivos políticos claros constituye una descripción errónea del mismo. Esto pone en entredicho algunas de las motivaciones de la Casa Blanca.

Luego está el extraño incidente de la operación encubierta que no fue tan encubierta.

A principios de octubre, The New York Times informó que Trump había autorizado operaciones encubiertas en Venezuela y había autorizado a la CIA a realizar “ataques letales” dentro del país. Sorprendentemente, Trump confirmó que, efectivamente, había autorizado la operación encubierta. Sin embargo, la característica definitoria de una operación encubierta es que el papel del gobierno permanece oculto.

La obsesión de Trump con Venezuela se remonta a su primer mandato, cuando también tenía en la mira al régimen de Maduro. El gobierno acusó a Maduro de liderar el Cartel de los Soles, una red criminal informal vinculada a altos mandos militares venezolanos, presuntamente dedicada al narcotráfico hacia Estados Unidos. La Casa Blanca también ha afirmado que Maduro controla el Tren de Aragua.

Observadores independientes afirman que el líder opositor Edmundo González Urrutia ganó con facilidad las elecciones presidenciales de 2024. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral, controlado por el gobierno, declaró a Maduro como ganador. Si la Casa Blanca tiene intenciones más ambiciosas en Venezuela, como un cambio de régimen, tal como han sugerido algunos funcionarios anónimos, Trump ha advertido a Maduro que se mantenga alerta.

Cuestiones espinosas

Si el objetivo del gobierno es la interdicción de drogas ilícitas peligrosas como la cocaína, Colombia es una fuente mucho mayor. Venezuela actúa principalmente como un conducto de transbordo menor, más que como productor.

En lo que respecta a mitigar los efectos de las drogas y los estupefacientes en Estados Unidos, múltiples estudios realizados a lo largo de décadas han encontrado que las medidas adoptadas para disminuir la demanda en Estados Unidos, en lugar de la interdicción del lado de la oferta, son más eficaces para reducir los daños.

Ante la escasez de información pública que sugiera una estrategia u objetivo general, los problemas legales relacionados con los ataques marítimos se hacen evidentes.

El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que las actividades eran una “operación antidrogas”. Pero fue más allá al decir que, en lugar de interceptar las embarcaciones, serían dinamitadas.

El método de interdicción y destrucción de embarcaciones y la pérdida de vidas mediante un ataque militar plantea problemas, especialmente en lo que respecta a las Fuerzas Armadas estadounidenses que desempeñan funciones policiales. Esto estaría prohibido por la Ley Posse Comitatus, que prohíbe a las Fuerzas Armadas federales realizar actividades policiales.

En cuanto a las acciones dirigidas contra Venezuela, Trump ha dicho que no pediría al Congreso una declaración de guerra, pero que le notificaría cualquier operación terrestre.

La Ley de Poderes de Guerra de 1973 , que obliga al presidente a notificar al Congreso antes del inicio de las hostilidades y a informarle posteriormente, se aplicaría a esta situación. Sin embargo, casi todos los presidentes desde su aprobación la han ignorado en algún momento. Aunque algunos republicanos en el Congreso se han opuesto hasta ahora a las acciones militares, a principios de octubre el Senado rechazó una resolución que habría impedido nuevos ataques en el Caribe.

El gobierno de Trump sigue presentando sus actividades en aguas internacionales como una operación militar y a los contrabandistas como combatientes enemigos. La mayoría de los expertos legales rechazan esta versión y califican los ataques como ejecuciones extrajudiciales.

En respuesta a una declaración frívola y profana del vicepresidente, JD Vance, sobre las muertes, el senador republicano Rand Paul escribió en las redes sociales : "¿Acaso se preguntó qué sucedería si los acusados fueran ejecutados inmediatamente sin juicio ni representación legal? ¡Qué sentimiento tan despreciable e irreflexivo es glorificar el asesinato de alguien sin un juicio!".

Si damos crédito a las declaraciones aisladas de Trump y sus asesores, como Rubio y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, sobre las actividades en torno a Venezuela, quedan muchas preguntas, como por qué se destruyen los barcos y se mata a sus ocupantes en lugar de interceptarlos.

*Jeffrey Fields, profesor de Práctica de las Relaciones Internacionales, USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

