Trump paga fianza de $175 millones para evitar el embargo de sus bienes mientras apela la sanción por fraude en Nueva York

El expresidente Donald Trump depositó este lunes una fianza de $175 millones en su caso de fraude civil en Nueva York, con lo que pausó el cobro de los más de $454 millones que debe e impidió que el estado embargue sus bienes, mientras busca una apelación.

Una corte de apelaciones de Nueva York había dado a Trump 10 días para depositar el dinero después de que un panel de jueces acordara el mes pasado recortar la cantidad necesaria para la fianza.

El pago que Trump ha depositado en la corte es esencialmente una garantía en caso de que se confirme la sentencia. Si eso ocurre, el republicano tendrá que pagar al estado toda la suma, que crece con intereses diarios. Si Trump gana no tendrá que pagar nada y recuperará el dinero que ha depositado este lunes.

Sin la ayuda de la corte de apelaciones que intervino para rebajar la fianza exigida, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, hubiera iniciado gestiones para cobrar la sentencia, posiblemente embargando algunas de las propiedades marquesinas de Trump.

James, demócrata, presentó la demanda en nombre del Estado. Su oficina declinó hacer comentarios el lunes.

La corte de apelaciones se pronunció después de que los abogados de Trump se quejaran de que era "prácticamente imposible" conseguir que un asegurador firmara una fianza por los $454 millones, más intereses.

La compañía que cubrió la fianza es Knight Specialty Insurance, que forma parte de Knight Insurance Group.

El caso de fraude civil de Trump en Nueva York

Trump lucha por anular la sentencia dictada el 16 de febrero donde un juez lo acusó de mentir sobre su riqueza mientras formaba el imperio inmobiliario que lo lanzó al estrellato y a la presidencia.

El juicio se centró en cómo las empresas del expresidente inflaron el valor de los activos de Trump en los estados financieros que presentaban a banqueros y aseguradoras para obtener préstamos y acuerdos con mejores condiciones y sumas más generosas.

Trump niega haber cometido delito alguno, alegando que las declaraciones en realidad infravaloraban su fortuna, iban acompañadas de cláusulas de exención de responsabilidad y no fueron tomadas al pie de la letra por las instituciones que le concedieron préstamos o lo aseguraron.

La corte de apelaciones estatal ha dicho que escuchará los argumentos en septiembre. No se ha fijado una fecha concreta. Si el calendario se mantiene, caerá en las últimas semanas de la carrera presidencial.

Múltiples multas tienen a Trump contra las cuerdas

Las recientes deudas legales han mermado considerablemente las reservas de efectivo de Trump.

Además de los $175 millones que tuvo que pagar en el caso de Nueva York este lunes, Trump ha pagado una fianza de más de $97 millones para cubrir el dinero que debe a la escritora E. Jean Carroll mientras apela los veredictos en un par de juicios civiles federales.

Los jurados determinaron que Trump la agredió sexualmente a la escritora en la década de 1990 y la difamó cuando ella hizo pública la acusación en 2019. Él niega todas las acusaciones.

En febrero, Trump también pagó los $392,638 dólares en honorarios legales que un juez le ordenó cubrir para The New York Times y tres reporteros después de que los demandó sin éxito por una historia ganadora del Premio Pulitzer 2018 sobre la riqueza y las prácticas fiscales de su familia.

