Corte de apelaciones da a Trump más tiempo para pagar $175 millones, parte de la fianza que debe a Nueva York

Donald Trump tiene 10 días adicionales para pagar la fianza que se le impuso en un tribunal del estado de Nueva York tras haber sido hallado culpable de engañar sobre el valor de sus propiedades para obtener ventajas crediticias.

Hacia mediodía del lunes, el tribunal de apelaciones de Nueva York otorgó a Trump el nuevo plazo y redujo la cantidad necesaria a $175 millones de los $464 millones estipulados originalmente.

El fallo impide que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, intente embargar propiedades del expresidente para hacer cumplir la sentencia en su contra, algo que podría haber ocurrido de no haber cumplido con el plazo original que regía hasta la medianoche de este lunes.

El equipo legal de Trump intentó diferentes maniobras para disminuir la cifra, o incluso que fuera desestimada la necesidad de poner la fianza, alegando que podían ganar el caso que está en apelación.

El fallo fue emitido por el tribunal intermedio de apelaciones del estado de Nueva York, la División de Apelaciones del tribunal de primera instancia del estado, donde Trump busca revocar el fallo del juez Arthur Engoron del 16 de febrero de que mintió sobre su riqueza mientras hacía crecer el imperio inmobiliario que lo lanzó al estrellato y a la presidencia.

A la salida de una audiencia sobre los pagos secretos a la actriz porno Stormy Daniles en Nueva York, Trump dijo que respeta "en gran medida" la decisión del tribunal y que presentará los $175 millones "en efectivo o bonos o valores o lo que sea necesario muy rápidamente dentro de los 10 días".

El caso de fraude contra Trump

El juez Engoron concluyó a principios de este año que las empresas de Trump participaron en una conspiración que duró años para engañar a bancos y aseguradoras alterando el tamaño de su riqueza y el valor de sus propiedades.

En febrero, Engoron ordenó que Trump y sus coacusados (entre ellos sus hijos Eric y Donald Trump Jr.) pagaran la multa por daños e intereses por violar un estatuto antifraude de Nueva York, dando como plazo hasta el 25 de marzo.

En Nueva York, los acusados en casos civiles deben pagar una fianza por un valor de al menos el 110% del monto del fallo para suspender el pago de la multa mientras apelan.

Usualmente, esas fianzas son cubiertas por una aseguradora o una compañía especializada, pero los abogados de Trump aseguraron que, después de acercarse a 30 de estas empresas, ninguna aceptó las propiedades inmobiliarias del expresidente como garantía, creando una "imposibilidad práctica" para obtener el dinero total de la fianza.

Trump denuncia supuesta "interferencia electoral"

El expresidente esperó hasta la fecha límite sin depositar la fianza de $464 millones, aunque la semana anterior había asegurado que tenía poco más de esa cantidad en efectivo (que dijo que iba a usar originalmente para su campaña electoral).

“Tenía la intención de utilizar gran parte del dinero que tanto me costó ganar para postularme para presidente. No quieren que haga eso: ¡INTERFERENCIA ELECTORAL!”, escribió en su plataforma Truth Social.

Si Trump no cumple con la fianza, la fiscalía puede recurrir a la incautación de sus activos, una opción legal común cuando alguien no tiene el efectivo para pagar una multa judicial.

En el caso de Trump, los objetivos potenciales podrían incluir propiedades como su ático en la Trump Tower, aviones, edificio de oficinas de Wall Street o campos de golf.