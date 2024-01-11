Trump fustiga al juez en último día de su juicio civil por fraude en Nueva York

Video Trump, en corte por acusaciones de fraude: así transcurrió el primer día de juicio civil en su contra

El juez en el proceso civil por fraude contra Donald Trump calló este jueves al expresidente en el último día del juicio en Nueva York, luego de que el exmandatario no cumpliera con los requerimientos impuestos (los normales en la corte) para comentar sobre el caso.

El miércoles, el juez Arthur Engoron no había concedido el derecho a tomar la palabra a Trump al negarse a aceptar las reglas de la corte de no dar "un discurso de campaña".

Sin embargo, este jueves, luego de que sus abogados pidieran a Engoron reconsiderar la decisión, el juez se mostró abierto a la idea y le advirtió a Trump que debía ceñirse a hechos y leyes relevantes para el caso. El exmandatario se puso de pie y, sin subir al estrado, habló por casi seis minutos para repetir el discurso de que el caso es una supuesta persecución política.

"Esta fue una cacería de brujas política", dijo Trump, afirmando que debería ser él quien recibiera dinero "por daños y perjuicios", agregó.

"Tenemos una situación en la que soy un hombre inocente, he sido perseguido por alguien que se postula para un cargo y creo que hay que salirse de los límites", dijo el expresidente. "Lo que pasó aquí, señor, es un fraude contra mí", continuó. "Quieren asegurarse de que no vuelva a ganar y esto es en parte una interferencia electoral".

Al final, visiblemente molesto, el juez dijo a la defensa de Trump que el exmandatario había consumido el tiempo que les restaba.

“Está bien, es la una (de la tarde) Señor (Christopher) Kise, esto se podría haber hecho de otra manera y habría habido mucho más tiempo”, dijo Engoron dirigiéndose al abogado de Trump y poniendo fin a los argumentos de la defensa.

Lo que dice la Fiscalía

El abogado en representación de la Fiscalía de Nueva York, Kevin Wallace, dijo casi a modo de burla que los argumentos de Trump generaban una sensación déjà vu.

"Volvemos a escuchar los mismos argumentos", comentó para luego indicar que no han podido disputar ninguno de los hechos de que Trump presentó estados financieros falsos, principal prueba de la fiscalía.

"Las declaraciones de situación financiera eran falsas, todos los años de emisión, de 2011 a 2021", dijo Wallace, diciendo que las discrepancias ascendían a $2,200 millones.

En efecto, el juez Arthur Engoron ya declaró responsable a Trump en este caso civil, lo que se está determinando es la cuantía que debe pagar y si al expresidente se le prohibirá hacer negocios inmobiliarios en el estado.

El juicio podría costarle a Trump más de $300 millones (la fiscalía pide $370 millones).

La fiscal general del estado, Letitia James, acusa al expresidente de inflar su patrimonio neto en miles de millones de dólares con el propósito de lograr condiciones blandas para préstamos y pólizas de seguro.

Engoron ya determinó antes del juicio que Trump y otros acusados perpetraron fraude. El mismo magistrado le quitó a Trump el control de algunas propiedades, pero esa decisión fue puesta en pausa por una corte de apelaciones.

El juez considera ahora otros seis reclamos, incluyendo alegaciones de conspiración y fraude a aseguradoras.

Trump, quien encabeza las encuestas para ser el candidato presidencial republicano en 2024, niega haber cometido ilegalidad alguna y afirma que el juicio es un fraude y un ataque político en su contra. Tanto James como el juez son demócratas.

Trump, desafiante y combativo en sus testimonios anteriores

El 6 de noviembre, por momentos, Trump testificó de forma desafiante y combativa. Defendió su riqueza y negó haber violado la ley. También arremetió en contra del juez del caso, a quien ha tachado de ser un "magistrado extremadamente hostil".

Ese día, el expresidente respondió las preguntas de los fiscales durante casi tres horas y media, bastantes veces con largas diatribas que irritaron al juez Engoron, quien le llamó la atención diciéndole que "esto no es un mitin político".

Christopher Kise, abogado de Trump, respondió diciendo que las limitaciones impuestas ahora por Ergoron eran injustas y que Trump no las iba a aceptar.

Las limitaciones “están plagadas de ambigüedades, creando una probabilidad sustancial de mala interpretación o violación no intencional”, dijo Kise.

Engoron insistió en que eran “limitaciones normales y razonables”, pero Kise las tildó de “muy injustas”.

“Usted no está permitiendo que el presidente Trump, quien ha sido injustamente difamado y denigrado por una fiscal general descontrolada y políticamente motivada, hable sobre los temas sobre los cuales hay que hablar”, escribió el abogado.

Al no escuchar más de los abogados de Trump antes del plazo del mediodía del miércoles, Engoron escribió que suponía que Trump no aceptaba las reglas y, por lo tanto, no haría su presentación.

Las órdenes mordaza y multas anteriores a Trump

El deseo de Trump de hablar en la sala lo podría haber dejado en una situación incluso más precaria, ya que ya antes había sido amonestado por el juez por sus comentarios en el recinto.

Engoron impuso una orden mordaza limitada, prohibiéndole a todos los participantes comentar sobre el personal del tribunal, luego que Trump envió por las redes sociales un mensaje denigrante contra la asistente del juez, incluyendo una insinuación falsa sobre su vida personal.

El juez multó a Trump por 15,000 dólares, diciendo que había violado repetidamente la orden. La defensa de Trump está apelando la multa.

En el intercambio de emails sobre la posibilidad de que Trump hiciera la presentación de argumentos, Engoron advirtió a los abogados del expresidente que si éste violaba la orden, sería sacado de la corte y multado con por lo menos 50,000 dólares.

El juicio civil en Nueva York contra el republicano y dos de sus hijos, además de otros dos ejecutivos de la Organización Trump, por presuntamente inflar el valor de los activos durante años para obtener condiciones favorables con bancos y aseguradoras comenzó el 2 de octubre y está previsto que se resuelva hoy mismo.

La Fiscalía ya obtuvo una primera victoria antes de comenzar el proceso, cuando Engoron dictaminó de manera sumaria que Trump y los otros acusados eran responsables de fraude continuado en la Organización Trump y emitió una orden de cancelación de sus licencias de negocio, que estos han intentado frenar alegando que no es lo bastante clara.

