¿Cuándo y cómo pagará Trump su fianza de $175 millones? Esto es lo que sigue en su juicio por fraude

El expresidente Donald Trump tuvo un respiro esta semana en Nueva York luego de que el tribunal de apelaciones redujera la cantidad de dinero que necesita colocar como fianza mientras apela una sentencia sobre 454 millones de dólares por fraude civil.

¿Qué ha pasado hasta acá y que podría pasar a continuación con este caso? Te explicamos:

¿Cuál es la sentencia y por qué es ese el monto?

Se trata de 355 millones de dólares, más intereses diarios que el juez Arthur Engoron ordenó pagar a Trump después de un juicio que duró meses.

El caso fue presentado por la fiscal general del estado, Letitia James, que tras investigar a Trump y su empresa, dijo que cometieron fraude al inflar la fortuna en estados financieros para ayudar a obtener préstamos y otros beneficios.

Trump, ahora una vez más el presunto candidato presidencial republicano, negó las acusaciones, al igual que sus coacusados.

Engoron falló el mes pasado a favor del fiscal general y Trump apeló.

¿Qué pasó en el tribunal de apelaciones?

Un panel de cinco jueces de apelaciones acordó el lunes suspender el cobro si Trump aporta 175 millones de dólares en un plazo de 10 días. Fue un respiro económico considerable, teniendo en cuenta que uno de los jueces había rechazado la oferta anterior de Trump de una fianza de 100 millones de dólares.

Según la ley de Nueva York, alguien puede posponer la ejecución de una sentencia durante una apelación pagando una fianza (una garantía de que se pagará el dinero si la apelación fracasa) o cubriendo de otro modo la cantidad adeuda. La idea es garantizar que las personas que han ganado sentencias puedan cobrar si se confirman.

Sus abogados dijeron que no pudo conseguir una fianza por los más de 454 millones de dólares. Dijeron que las posibles empresas de fianzas exigían el 120% de la sentencia en garantía y que solo aceptarían efectivo u otros activos líquidos, no bienes raíces.

Mientras tanto, Trump dijo en su plataforma Truth Social que tiene casi 500 millones de dólares en efectivo, pero quiere tener la opción de gastar algo en su campaña. La oficina de la fiscal James había presentado un aviso de la sentencia, que es un paso técnico hacia un posible acto para embargar bienes.

¿Qué planea hacer Trump ahora?

Poco después de enterarse de la decisión del tribunal de apelaciones, Trump dijo que rápidamente presentaría un bono, valores equivalentes o efectivo. Varias empresas ofrecen fianzas de apelación por una tarifa. Por lo general, también exigen garantías.

"La compañía de fianzas no va a depositar una fianza a menos que se le asegure que le devolverán el dinero si tiene que pagar", explicó a la agencia AP Gregory Germain, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Syracuse.

La garantía puede adoptar diversas formas, como proporcionar efectivo o prometer una cuenta de inversión o, al menos en teoría, bienes raíces.

En cuanto a las arcas de Trump, podría obtener ganancias inesperadas de sus acciones en su empresa de redes sociales, ya que los precios de las acciones se dispararon en el primer día de cotización de Trump Media & Technology Group Corp. en la bolsa. Trump tiene una participación de casi el 60% en la empresa, que podría valer miles de millones de dólares si se mantienen las ganancias.

¿Qué ha hecho Trump en otros casos?

A principios de este mes, Trump obtuvo una fianza de apelación de 91.6 millones de dólares para cubrir el dinero que un jurado de un tribunal civil federal otorgó a la escritora E. Jean Carroll. Ella alega que Trump la agredió sexualmente en la década de 1990 y luego la difamó cuando ella lo acusó públicamente en 2019. Él niega todas las afirmaciones de Carroll y está apelando.

Federal Insurance Co., una unidad del gigante de seguros, suscribió ese bono. Cubre el 110% de los $83,3 millones adeudados.

Después de un juicio civil federal anterior, pero relacionado que involucró a Carroll, Trump puso más de 5,5 millones de dólares en efectivo en una cuenta de depósito en garantía del tribunal mientras apelaba el veredicto del jurado en ese juicio.

Si el veredicto se confirma en apelación, ese dinero cubrirá la sentencia. Todo lo que sobrara volvería a Trump. Si finalmente se anula la sentencia, recuperará el importe total.

