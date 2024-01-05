Corte Suprema de EEUU decidirá si Trump puede ser descalificado de la boleta electoral de Colorado

Video 3 años del asalto al Capitolio: qué ha pasado con sus protagonistas y cómo marcará la próxima campaña

La Corte Suprema decidirá si Donald Trump puede estar en la boleta electoral de Colorado, luego de ser descalificado por el estado.

El máximo tribunal anunció este viernes que escuchará la apelación del expresidente, luego de que Colorado decidiera que no podía participar en las primarias por su papel durante el asalto al Capitolio, insertando de lleno a la corte en la campaña presidencial de 2024.

PUBLICIDAD

Los jueces reconocieron la necesidad de llegar a una decisión rápidamente, ya que los votantes pronto comenzarán a emitir sus votos en las primarias presidenciales en todo el país.

Las discusiones se llevarán a cabo a principios de febrero.

El tribunal considerará por primera vez el significado y el alcance de una disposición de la 14ª Enmienda, que prohíbe a algunas personas que “participaron en una insurrección” ocupar cargos públicos. La enmienda fue adoptada en 1868, tras la Guerra Civil. Se ha utilizado tan raramente que el tribunal más alto del país no tuvo ocasión previa de interpretarlo.

La decisión de Colorado

La Corte Suprema de Colorado, por 4 votos a 3, dictaminó el mes pasado que Trump no debería estar en la boleta primaria republicana. La decisión fue la primera vez que se utilizó la 14ª Enmienda para excluir a un candidato presidencial de la boleta electoral.

Trump está apelando por separado ante un tribunal estatal un fallo de la secretaria de estado demócrata de Maine, Shenna Bellows, de que no era elegible para aparecer en la boleta electoral por su papel en el ataque al Capitolio.

Tanto los fallos de la Corte Suprema de Colorado como los del Secretario de Estado de Maine están en suspenso hasta que se resuelvan las apelaciones.

La decisión de Colorado, 4-3, cita un fallo de Gorsuch cuando era juez federal en ese estado. Esa decisión de Gorsuch confirmó la decisión de Colorado de eliminar a un ciudadano naturalizado de la boleta presidencial del estado porque nació en Guyana y no cumplía con los requisitos constitucionales para postularse para un cargo.

PUBLICIDAD

El tribunal determinó que Trump tampoco cumple con los requisitos debido a su papel en el ataque al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Ese día, el presidente republicano realizó un mitin frente a la Casa Blanca y exhortó a sus seguidores a “luchar como infierno” antes de caminar hacia el Capitolio.

Qué esperar de la Corte Suprema de EEUU

La disposición de dos oraciones en la Sección 3 de la 14ª Enmienda establece que cualquiera que haya hecho un juramento de defender la constitución y luego “participe en una insurrección” contra ella ya no es elegible para un cargo estatal o federal.

Después de que el Congreso aprobara una amnistía para la mayoría de los antiguos confederados a los que se refería la medida en 1872, la disposición cayó en desuso hasta que se presentaron docenas de demandas para mantener a Trump fuera de las elecciones este año. Solo la de Colorado tuvo éxito.

La decisión del tribunal superior de intervenir, que ambas partes pidieron, es la participación más directa en una elección presidencial desde Bush v. Gore en 2000, cuando una mayoría conservadora decidió efectivamente la elección del republicano George W. Bush. De ese tribunal solo queda el juez Clarence Thomas.

Tres de los nueve jueces de la Corte Suprema fueron nombrados por Trump, aunque han fallado repetidamente en su contra en demandas relacionadas con las elecciones de 2020, así como por sus esfuerzos para evitar que los documentos relacionados con el 6 de enero y sus declaraciones de impuestos sean entregados a los comités del Congreso.

PUBLICIDAD

Al mismo tiempo, los jueces Amy Coney Barrett, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh han estado en la mayoría de las decisiones impulsadas por los conservadores que anularon el derecho constitucional al aborto de cinco décadas de antigüedad, ampliaron el derecho a portar armas y anularon la acción afirmativa en las admisiones universitarias.

Algunos legisladores demócratas han pedido a Thomas que se aparte del caso debido al apoyo de su esposa al esfuerzo de Trump por anular los resultados de las elecciones, que perdió ante el demócrata Joe Biden.

Es poco probable que Thomas esté de acuerdo. Solo se ha recusado de otro caso relacionado con las elecciones de 2020, que involucra al ex asistente legal John Eastman.

Trump había pedido al tribunal que anulara el fallo de Colorado sin siquiera escuchar los argumentos. “La decisión de la Corte Suprema de Colorado privaría inconstitucionalmente de sus derechos a millones de votantes en Colorado y probablemente se usaría como modelo para privar de sus derechos a decenas de millones de votantes en todo el país”, escribieron los abogados de Trump.

Los abogados de Trump argumentan que los acontecimientos del 6 de enero no constituyeron una insurrección. Incluso si así fuera, escribieron, el propio Trump no había participado en la insurrección. También sostienen que la cláusula de insurrección no se aplica al presidente y que debe actuar el Congreso, no los estados individuales.

Los críticos del expresidente que presentó la demanda en Colorado coincidieron en que los jueces deberían intervenir ahora y resolver el asunto, al igual que muchos expertos en derecho electoral.