Donald Trump propone a Chris Wright, un impulsor del 'fracking', para secretario de Energía

El presidente electo Donald Trump eligió a Chris Wright, director ejecutivo de la empresa de fracking Liberty Energy, con sede en Denver, Colorado para que sea su próximo secretario de Energía.

Wright es un duro defensor de la extracción de petróleo y gas a través de la polémica técnica del fracking.

La explotación del crudo y el gas fue una promesa clave de Trump en las campañas que, según el republicano, ayudaría a que Estados Unidos tenga un “dominio energético” en el mercado global.

Trump dijo en un comunicado que con Wright, Estados Unidos vivirá el comienzo de “una nueva edad de oro de la prosperidad estadounidense y la paz global”.

Wright ha sido una de las voces más fuertes de la industria energética contra los esfuerzos para combatir el cambio climático.

Además, podría dar un impulso a la explotación de combustibles fósiles. Por ejemplo, podría poner fin a una pausa de un año en las aprobaciones de exportaciones de gas natural implementada por la administración del demócrata Joe Biden.

Wright ha criticado lo que él llama un enfoque “de arriba hacia abajo” sobre el clima por parte de grupos liberales y de izquierda y dijo que el movimiento climático en todo el mundo está “colapsando por su propio peso”.

Elon Musk tiene un candidato para el Tesoro

El anuncio de esa selección se produjo horas después de que el CEO de Tesla y aliado de Trump, Elon Musk, hablara sobre la importancia de escuchar más voces sobre la elección todavía pendiente del secretario del Tesoro del presidente electo.

"Sería interesante escuchar a más personas opinar sobre esto para que @realDonaldTrump considere sus comentarios", publicó Musk en su plataforma X.

Musk ya fue nombrado por Trump para codirigir una comisión encargada de aumentar la eficiencia del gasto gubernamental.

Luego, Musk sugirió en la red social a Howard Lutnick, director ejecutivo de la firma de servicios financieros Cantor Fitzgerald, para ocupar el influyente puesto.

Lutnick también se desempeña como copresidente del equipo de transición de Trump.

Nominación de Wright se suma a otros nombramientos polémicos de Trump

La elección de Wright se produjo después de otras muchas nominaciones hechas por el presidente electo en los últimos días, incluida su elección para Secretario de Estado, el senador de Florida Marco Rubio, para fiscal general, el ex representante de Florida, Matt Gaetz, y para secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.

Los nombramientos de Gaetz y Kennedy han estado entre los más controversiales. El primero por haber estado sujeto a una investigación legislativa por presunta conducta sexual inapropiada y uso ilícito de narcóticos y el segundo por ser un férreo promotor de teorías falsas sobre las vacunas.

El Tesoro es el puesto más importante que le queda por cubrir, pero el presidente electo tampoco ha anunciado aún sus opciones para otros roles, incluidos los jefes de los Departamentos de Educación y Trabajo.

Por otra parte, Trump dijo que había elegido a un miembro de su equipo legal y exfiscal federal, Will Scharf, como asistente del presidente y secretario de personal de la Casa Blanca.

Ese anuncio se produjo mientras el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, estaba en el club Mar-a-Lago de Trump en Palm Beach, Florida, este fin de semana, y se reunía con el presidente electo.

Se prevé que Trump también asista a la pelea por el campeonato de peso pesado de UFC el sábado por la noche entre Stipe Miocic y Jon Jones en el Madison Square Garden de Nueva York.

Excepto por un viaje de un día a Washington esta semana para reunirse durante casi dos horas con el presidente Biden y dirigirse por separado a los republicanos de la Cámara de Representantes, Trump ha estado pasando su tiempo desde su victoria el día de las elecciones en Mar-a-Lago, donde se han celebrado galas y eventos conservadores.

Regresar al Madison Square Garden significa volver a visitar el lugar donde un comediante causó revuelo en un mitin de Trump el mes pasado al comparar a Puerto Rico con una “isla flotante de basura”.

Sin embargo, Trump sigue disfrutando de las visitas a Nueva York, donde vivió durante décadas.

Trump también ha sido cercano al presidente de Ultimate Fighting Championship, Dana White, durante más de dos décadas.

White organizó una batalla de UFC en 2001 en el Trump Taj Mahal, un antiguo casino-hotel en Atlantic City, Nueva Jersey, y Trump ha asistido con frecuencia a partidos de UFC desde entonces, incluso durante su campaña de 2024.

Trump ha aparecido recientemente en peleas con séquitos famosos, incluidos White, el músico Kid Rock y el ex presentador de Fox News Channel, Tucker Carlson.

En 2018, durante el primer mandato de Trump, él y White protagonizaron un vídeo de UFC en el que al entonces presidente lo llamaban el “Combatiente en Jefe”.

A medida que Trump ha fortalecido su control sobre el Partido Republicano nacional durante la última década, el perfil político personal de White ha crecido exponencialmente.

White habló en las convenciones republicanas de 2016 y 2020, y cuando el partido se reunió en Milwaukee en julio pasado. También se dirigió a la multitud en la fiesta de la victoria de Trump en Florida en las primeras horas de la mañana después del día de las elecciones.

“Esto es lo que sucede cuando la máquina te persigue”, dijo White entonces. “Lo que has visto en los últimos años es lo que parece: no pude detenerlo. Él sigue adelante. Él no se da por vencido”.

