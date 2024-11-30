Como negocio de familia: Trump nomina a su consuegro, Charles Kushner, como embajador de EEUU en Francia

Video Jared Kushner, yerno de Trump, habla de Gaza como "una valiosa propiedad frente al mar"

El presidente electo Donald Trump anunció el sábado que nominará al desarrollador inmobiliario Charles Kushner, como embajador en Francia.

Trump hizo el anuncio en una publicación de Truth Social, llamando a Charles Kushner "un tremendo líder empresarial, filántropo y negociador".

El nominado es padre del yerno de Trump, Jared Kushner y fundador de Kushner Companies, una empresa de bienes raíces.

Jared Kushner fue asesor principal de Trump en la Casa Blanca y está casado con la hija mayor de Trump, Ivanka.

El padre de Kushner fue indultado por Trump en diciembre de 2020 después de declararse culpable años antes de evasión fiscal y donaciones ilegales de campaña.

Los fiscales alegaron que después de que Charles Kushner descubrió que su cuñado estaba cooperando con las autoridades federales en una investigación, tramó un plan de venganza e intimidación.

Kushner contrató a una prostituta para atraer a su cuñado, luego arregló que el encuentro en una habitación de un motel de Nueva Jersey fuera grabado con una cámara oculta y la grabación se enviara a su propia hermana, la esposa del hombre, dijeron los fiscales.

Consuegro de Trump se declaró culpable de 18 cargos; luego fue indultado por el republicano

Kushner finalmente se declaró culpable de 18 cargos, entre ellos evasión fiscal y manipulación de testigos.

Fue sentenciado en 2005 a dos años de prisión, lo máximo que podía recibir bajo un acuerdo de culpabilidad, pero menos de lo que había pedido Chris Christie, el fiscal federal de Nueva Jersey en ese momento y más tarde gobernador y candidato presidencial republicano.

Christie culpó a Jared Kushner por su despido del equipo de transición de Trump en 2016 y calificó los delitos de Charles Kushner como “uno de los crímenes más repugnantes que procesé cuando era fiscal federal”.

Trump y Kushner padre se conocían de los círculos inmobiliarios y sus hijos se casaron en 2009.

