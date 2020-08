Steve Bannon, arrestado por presunto fraude con fondos privados para el muro de Trump, sale en libertad tras pagar una fianza de $5 millones

Stephen Bannon, exasesor clave del presidente Donald Trump, fue arrestado este jueves acusado de haber perpetrado un fraude con el dinero de miles de donantes que contribuyeron en una campaña para financiar la construcción de un muro privado en la frontera, informó la oficina de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

Horas después Bannon salió en libertad tras declararse "no culpable" y pagar una fianza de $5 millones impuesta por el juez Stewart Aaron, de Nueva York. Además de la fianza, el juez le impuso restricciones de viaje, por lo que Bannon no podrá trasladarse al extranjero, ni usar aviones privados o barcos sin el expreso permiso del juez, según reportó EFE citando a medios locales.

Quien fuera uno de los principales estrategas de la Casa Blanca fue acusado junto con otros tres hombres por el esquema fraudulento montado con la campaña de financiamiento colectivo o crowdfunding We Build the Wall, que amasó $25 millones prometiendo que todo el dinero sería destinado a levantar un muro en la frontera de Estados Unidos y México.

De acuerdo con la fiscalía, Bannon se quedó con más de $1 millón a través de una fundación sin fines de lucro que controla y uno de sus aliados, Brian Kolfage, se adueñó de más de $350,000. También fueron imputados en el presunto esquema Andrew Badolato y Timothy Shea, detalló la fiscalía.



"Mientras le aseguraban a los donantes que a Brian Kolfage, el fundador y la cara pública de We Build the Wall, no se le pagaría un centavo, los acusados secretamente montaron un esquema para desviar cientos de miles de dólares que Kolfage usó para financiar un lujoso estilo de vida", agregó.





$20 millones en 20 días

Univision Noticias abundó hace unos meses en los trabajos realizados por estos grupos privados en la frontera. Kolfage habló en ese momento con el periodista Jorge Ramos para su programa Real America, a quien dijo que estaban trabajando "en una trayectoria paralela con el presidente Trump para montar la mayor cantidad de sistemas de seguridad del muro fronterizo que podamos".

We Build the Wall captó la atención de la nación hace poco más de un año cuando Kolfage, un veterano de guerra con amputaciones, lanzó la campaña de 'GoFundMe'. Rápidamente se volvió viral. Kolfage recaudó la asombrosa suma de $20 millones en 20 días, lo cual sorprendió a todos, incluyéndolo a él mismo.

Kolfage dice que su plan original era hacerle un cheque a Trump y dejar que el presidente "asignara" ese dinero a la construcción de su muro. Pero pronto se dio cuenta de que el gobierno no funciona de esa manera. "Fui muy ingenuo", dice. "No entendía el sistema. No estaba involucrado en la política", explicó.

Entonces, Kolfage contactó al también veterano Steven Bannon para pedirle consejos. "En realidad fue idea de Steve Bannon. Me dijo: 'Brian, ¿por qué no construyes ese muro tú mismo, tomas ese dinero y construyes una propiedad privada?'", recuerda Kolfage. Le gustó tanto el consejo que puso a Bannon en la junta directiva de We Build the Wall.



Bannon fue una figura clave que ayudó a Trump a ser elegido presidente en noviembre de 2016, inspiró gran parte de la retórica de extrema derecha del ahora presidente y además se desempeñó como director ejecutivo durante la campaña presidencial. Sin embargo, Bannon y Trump se enfrentaron tras arrancar el nuevo gobierno. Por ello Trump lo despidió a mediados de 2017, supuestamente después de que Bannon criticara la reunión de Donald Trump Jr. con un grupo de rusos durante la campaña de 2016, encuentro que calificó como "traidor" y "antipatriótico".

En su primera reacción tras el arresto, Trump dijo a los periodistas que se sentía "muy mal" por Bannon. "No he estado en contacto con él durante mucho tiempo" y agregó que "no sabía nada sobre el proyecto" sobre la construcción del muro fronterizo. Sin embargo, continuó diciendo que se oponía al proyecto porque pensaba que se estaba haciendo por razones para lucirse. "Fue algo que pensé que era inapropiado hacer", dijo.





Restricciones de viaje y suspensión de la recaudación

Además de haber pagado los $5 millones que se le impusieron de fianza, Bannon, cuya próxima comparecencia ha sido fijada para el 31 de agosto, deberá suspender también la recaudación de fondos que había emprendido con otros tres socios que también han sido imputados bajo las acusaciones de fraude y blanqueo de dinero.

El juez había dictado que para el pago de la fianza debían garantizarse 1.7 millones de dólares en efectivo o en propiedades por parte del afectado y otros avalistas.

El medio Law and Crime apunta que el controvertido Bannon solo podrá desplazarse a Manhattan y Brooklyn en Nueva York (donde se encuentran los distritos judiciales del sur y el este de la ciudad), así como a Washington capital, Maryland, Viriginia y ciertas partes de Connecticut por motivos de trabajo.

El juez ha prohibido explícitamente a Bannon que contacte con sus socios de la supuesta trama: Brian Kolfage, Andrew Badolato y Timothy Shea, que también fueron detenidos.

