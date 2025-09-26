Musk, Bannon, Thiel y el príncipe Andrés entre los nombres de nuevos documentos del caso Epstein, divulgados por el Congreso

Video "Nosotras le teníamos mucho miedo": primera víctima latina de Jeffrey Epstein que rompe el silencio

Un nuevo grupo de documentos relacionados con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein fue publicado este viernes por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara baja. En el paquete de archivos, el tercero de este tipo divulgado desde el Congreso, aparecen nombres como Elon Musk, Stephen Bannon, Peter Thiel y el príncipe Andrew de Inglaterra.

Los congresistas informaron en una declaración que los documentos, modificados para omitir las identidades de las víctimas, "incluyen registros de mensajes telefónicos, copias de los registros de vuelo y manifiestos de los aviones, copias de los libros de contabilidad y la agenda diaria de Epstein".

"Todos los estadounidenses deberían tener claro que Jeffrey Epstein era amigo de algunos de los hombres más poderosos y ricos del mundo. Cada nuevo documento que se produce proporciona nueva información a medida que trabajamos para hacer justicia a los supervivientes y las víctimas", exponen.

"Los demócratas de Supervisión no pararemos hasta que identifiquemos a todos los cómplices de los atroces crímenes de Epstein. Ya es hora de que la fiscal general Bondi haga públicos todos los archivos", dijo la portavoz del grupo demócrata del Comité de Supervisión, Sara Guerrero.

Musk, Bannon y Thiel son tres figuras muy cercanas al presidente Donald Trump. Musk fue miembro del gobierno como encargado del Departamento de Eficiencia Gubernamental, a cargo del recorte de miles de empleos y millones de dólares en gasto federal, y fue uno de los principales aliados de Trump hasta que tuvieron un enfrentamiento público en junio por la "Ley Grande y Hermosa", que Musk consideró que empeoraba la deuda pública.

En la discusión, que tuvo lugar a través de sus respectivas redes sociales, Trump amenazó con recortar los contratos del gobierno con empresas de Musk como SpaceX, a lo que Musk respondió diciendo que era “hora de lanzar la gran bomba" y acusó al mandatario de estar en los archivos de Jeffrey Epstein, sin mostrar ninguna evidencia sobre ello.

“Esa es la verdadera razón por la que no se han hecho públicos”, publicó Musk.

Sin embargo, tras cierto arrepentimiento de Musk y varios meses de silencio, Trump y Musk se saludaron y conversaron la semana pasada durante el funeral del activista conservador Charlie Kirk.

Bannon fue el estratega jefe de Trump en su primer mandato y ayudó a liderar su campaña electoral en 2016. En 2022 fue declarado culpable de dos cargos desacato al Congreso por desobedecer dos citaciones del comité selecto de la Cámara de Representantes que investigó el ataque al Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero de 2021.

Thiel, por su parte, es un adinerado inversionista aleman, fundador de PayPal y gran donante de fondos para los republicanos.

Registros de llamadas, vuelos y libros contables, entre los documentos

"Dentro de los documentos de la agenda de Epstein, hay pruebas de que Thiel y Bannon tenían reuniones programadas con Epstein, así como pruebas de un viaje pendiente de Elon Musk a la isla de Epstein", señala la declaración de los demócratas.

"El príncipe Andrew figura como pasajero en el avión de Epstein, con declaraciones financieras que proporcionan posibles pruebas de pagos de Epstein a masajistas en nombre de una persona identificada como 'Andrés'", afirma el comunicado.

Sobre este tercer lote de documentos, el Comité de Supervisión informa que recibió 8,544 documentos que respondían a la citación del Comité de agosto. Esto incluía:

Registros de mensajes telefónicos de 2002-2005, que se presentaron anteriormente en el litigio.

Copias de registros de vuelo y manifiestos de vuelo de aeronaves, incluidos helicópteros, que el Epstein poseyó, alquiló, arrendó, operó o utilizó entre 1990 y 2019.

Copias de los libros de contabilidad que reflejan las transacciones registradas como operaciones en efectivo para Epstein y las entidades comerciales. Estos documentos se mostraron previamente al personal del Comité en una revisión a puerta cerrada.

Los horarios diarios de Epstein entre 2010 y 2019.

Trump ha intentado durante meses pasar la página y bajar el volumen de las exigencias, tanto de demócratas como de republicanos, de que el Gobierno libere los archivos de Epstein en su poder, ante la teoría de conspiración arraigada que sugiere que hay una "lista de clientes" del financista, donde figuran nombres de personajes poderosos.

Estas teorías fueron alimentadas por Trump en su campaña presidencial.

