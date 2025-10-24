Cambiar Ciudad
Steve Bannon dice que ya "hay un plan" para que Donald Trump siga como presidente en 2028 (aunque lo prohíbe la Constitución)

Steve Bannon, exestratega jefe de la Casa Blanca durante el primer gobierno de Donald Trump, aseguró que el mandatario "será presidente en 2028 y las personas deberían acostumbrarse a ello", durante una entrevista con The Economist.

Por:Univision
Video El antes y el después de la Casa Blanca: imágenes satelitales muestran la reforma de Trump

Steve Bannon, el polémico exasesor de Donald Trump, afirmó que ya "hay un plan" para que el presidente siga en el cargo en 2028, pese a que la Constitución limita el gobierno a dos mandatos.

En una entrevista con The Economist, aseveró que Trump "va a conseguir un tercer mandato. Trump será presidente en 2028, y la gente debería acostumbrarse a ello".

Ante esta afirmación, el periodista Ed Carr le preguntó sobre "que pasa con la Enmienda 22" de la Constitución de Estados Unidos, aprobada en 1947 por el Congreso y que establece que "nadie será elegido presidente más de dos veces".

La respuesta de Bannon a esto fue que "hay muchas alternativas diferentes. En el momento oportuno, daremos a conocer cuál es el plan, pero hay un plan y el presidente Trump seguirá siendo presidente en 2028".

Y añadió que "en algún momento revisaremos todos esos términos", sobre Trump y su actual segundo mandato.

Bannon, quien fue estratega jefe de la Casa Blanca en 2017, explicó que Trump tenía menores probabilidades de vencer en las elecciones de 2016 y 2024, que las que tendría para 2028.

Y en ese contexto, considera que "el país necesita que [Trump] sea el presidente de los Estados Unidos. Tenemos que terminar lo que empezamos. Y la forma en que lo terminaremos a través de Trump es un vehículo. Sé que esto los volverá locos, pero él es un vehículo de la providencia divina".

El aliado de Trump defendió falazmente su postura, reflexionando que "si el pueblo estadounidense pone a Trump de nuevo en el cargo, ¿estaría rompiendo la Constitución?".

Bannon también se refirió al rediseño de distritos electorales en estados dominados por los republicanos, para intentar asegurarse más escaños en la Cámara de Representantes del Congreso.

"Tenemos que conseguir que la Cámara de Representantes se encuentre en una situación en la que el movimiento MAGA pueda defenderla de forma permanente", afirmó.

En 2022, Bannon fue condenado a prisión por desacato al Congreso cuando se negó a comparecer para dar su testimonio a la comisión que investigó el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

A inicios de este año, se declaró culpable de haber robado a donantes de una plataforma para la construcción del muro en la frontera con México.

