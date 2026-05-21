Noticias “Sería una vergüenza”: Trump califica de 'insostenible' la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos El presidente de Estados Unidos cuestionó el alcance de este derecho y advirtió sobre sus posibles efectos en el sistema migratorio y en las decisiones que deberá tomar la Corte Suprema

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Desde la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió nuevas declaraciones en torno a la ciudadanía por nacimiento y a la política hacia Cuba, en el marco de una firma relacionada con normas sobre refrigerantes impulsadas durante la administración del expresidente Joe Biden.

Advierte impacto migratorio de la ciudadanía por nacimiento

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Trump criticó con dureza el principio de ciudadanía por nacimiento y advirtió sobre sus posibles efectos migratorios. Señaló que sería “una vergüenza” que la Corte Suprema permitiera su continuidad, al considerar que incentiva la llegada de personas al país con el objetivo de obtener la nacionalidad de forma automática.

Sería una vergüenza que la Suprema Corte de los Estados Unidos permitiera que eso ocurriera… las personas que llegan a nuestro país lo harán a través de la ciudadanía por nacimiento. La ciudadanía por nacimiento es una vergüenza; miren a las personas que han presentado la demanda, analicen quiénes son: no son personas que amen a nuestro país Donald Trump, presidente de Estados Unidos



El mandatario sostuvo que entre el 20% y el 25% de quienes ingresan a Estados Unidos lo harían bajo ese esquema, lo que, a su juicio, generaría cifras “no viables”. Además, subrayó el impacto económico al calificar el costo de la ciudadanía por nacimiento como “prácticamente insostenible” para el país, asegurando que podría ascender a cientos de miles de millones de dólares.

Trump insistió en que la decisión recae en el máximo tribunal y la describió como un asunto de “sentido común”, y vinculó el origen de esta política migratoria a un contexto histórico específico, relacionado con los hijos de personas esclavizadas, reiterando sus cuestionamientos hacia quienes defienden este derecho.

La ciudadanía por nacimiento, el costo -dejando de lado el hecho de que está mal-, es prácticamente insostenible para nuestro país… Es una decisión de sentido común. Se trataba de -fue por un momento exacto-, los hijos de los esclavos Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Niega intimidación de EEUU y promete ayuda a Cuba

En otro tema, Trump descartó que el reciente despliegue militar en el Caribe tenga fines de intimidación contra Cuba. La movilización fue anunciada por el Comando Sur de Estados Unidos ( U.S. Southern Command, por sus siglas en inglés) e incluye al portaaviones USS Nimitz.

El presidente describió a Cuba como un país en crisis, con carencias de electricidad, alimentos y recursos económicos, por lo que aseguró que su gobierno busca brindar apoyo por razones humanitarias.

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Trump también destacó el papel de la comunidad cubano-estadounidense, particularmente en Florida, a la que calificó como trabajadora y comprometida; indicó que existe interés en regresar a la isla para invertir y contribuir a su recuperación. Según afirmó, su administración pretende facilitar ese proceso y abrir oportunidades para que participen en el desarrollo del país caribeño.

Cuba... mira, es un país en ruinas. Todo el mundo lo sabe. No tienen electricidad, no tienen dinero, no tienen realmente nada, no tienen comida. Y vamos a echarles una mano y vamos a ayudarles por razones humanitarias… Otros presidentes han estado intentando hacer algo al respecto durante 50 o 60 años, y parece que yo seré el que tenga el gusto de hacerlo. Queremos abrir las puertas a los cubano-estadounidenses para que puedan ir y ayudar Donald Trump, presidente de Estados Unidos