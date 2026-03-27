Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) Empleados de TSA recibirán pago: Trump ordena uso de recursos por “situación de emergencia” La Casa Blanca publicó el memorándum en el que Donald Trump ordenó el uso de recursos para pagar a los empleados de TSA

Video Trump ordena pago urgente a agentes de TSA en medio de crisis en aeropuertos

Empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) recibirán el pago de sus salarios pendientes, luego de que la Casa Blanca publicó un memorándum en el que el Presidente Donald Trump ordena el uso de recursos por lo que llamó “situación de emergencia”.

Este viernes 27 de marzo de 2026, los republicanos de la Cámara rechazaron el plan del Senado para reabrir el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), al cual pertenece TSA.

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Los aeropuertos en Estados Unidos han visto largas filas de pasajeros, quienes se han visto afectados por la falta de personal, lo cual causa que los viajeros estén en riesgo de perder sus vuelos.

Ante la falta de personal, Trump ordenó el envío de elementos de agencias de Inmigración, como ICE y CBP, para ayudar en las revisiones, aunque sus funciones han ido más allá de solo revisar documentos y cuidar las filas.

Video TSA habría alertado a ICE para detener a una madre y su hija en aeropuerto, según NYT

¿Qué dice el memorándum para pagar a empleados de TSA?

Este viernes, el documento que publicó la Casa Blanca dice que Trump ordenó el uso de fondos "que tengan un nexo razonable y lógico con las operaciones de la TSA para proporcionar a los empleados de la TSA la remuneración y las prestaciones que les habrían correspondido de no ser por el cierre del DHS impulsado por los demócratas, de conformidad con la legislación aplicable, incluido el artículo 31 U.S.C. 1301(a)".

El memorándum dice que “más de 60.000 empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), incluidos aproximadamente 50.000 agentes de seguridad en el transporte que desempeñan funciones de seguridad en los aeropuertos nacionales, no están cobrando”.

Según la Casa Blanca, alrededor de 500 agentes de seguridad del transporte han abandonado sus puestos, “y miles más han comenzado a darse de baja por enfermedad a un ritmo récord debido a la falta de pago”.

Las afectaciones que señala el Gobierno son:

Tiempos de espera en los controles de seguridad de algunos aeropuertos han alcanzado duraciones insostenibles de tres o más horas

Disminución de la moral entre el personal de la TSA

Se eleva de forma inaceptable el riesgo de vulnerabilidades de seguridad dentro del sistema de transporte nacional

Afectación negativa a innumerables estadounidenses.