Migrantes Más de la mitad de los estadounidenses cree que el gobierno de Donald Trump “se está excediendo” en deportaciones, según el Pew El estudio también detectó un aumento entre quienes consideran que las deportaciones siguen siendo insuficientes, especialmente entre votantes republicanos

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Luis llegó a Estados Unidos hace 12 años con una visa de turista. Después de años difíciles y con ayuda de un abogado, logró obtener una Green Card que hoy le permite trabajar legalmente en el país. Actualmente, incluso ya inició el proceso para solicitar la ciudadanía estadounidense.

Pero, pese a tener residencia legal, asegura que vive con miedo.

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“La situación ha sido muy difícil, porque no es que haya entrado ilegalmente a Estados Unidos, pero no entré para poder trabajar y tengo miedo de que esa situación complique mi estancia en Estados Unidos”, cuenta.

El temor de Luis ocurre mientras una nueva encuesta del Pew Research Center revela que poco más de la mitad de los estadounidenses considera que la administración de Donald Trump está haciendo “demasiado” en materia de deportaciones de inmigrantes indocumentados.

Un sondeo del Pew Research Center, realizado entre el 6 y el 12 de abril de 2026 entre 3,592 adultos en Estados Unidos, encontró que el 52% de los encuestados considera que el gobierno federal se ha excedido en sus acciones para deportar a personas que viven ilegalmente en el país.

Aunque esa cifra se mantiene relativamente estable frente a meses anteriores, el estudio también detectó un aumento entre quienes consideran que las deportaciones siguen siendo insuficientes, especialmente entre votantes republicanos.

Aumenta la percepción de que las deportaciones son insuficientes entre republicanos

Según la encuesta, el porcentaje de estadounidenses que cree que el gobierno está haciendo “muy poco” en deportaciones pasó de 10% en octubre de 2025 a 15% en abril de este año.

El incremento proviene principalmente de republicanos e independientes afines a ese partido. Dentro de ese grupo, 28% considera que la administración no está deportando suficientes inmigrantes indocumentados, el nivel más alto registrado desde febrero de 2025, cuando Pew comenzó a medir esta percepción durante el segundo mandato de Trump.

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Mientras algunos sectores apoyan medidas más estrictas, migrantes como Luis aseguran que las deportaciones actuales han provocado temor incluso entre personas trabajadoras con años viviendo en el país.

“Hay gente que viene a trabajar como yo y no todos somos malas personas”, afirma. “Se ha generalizado y están confundiendo a delincuentes con personas honestas y trabajadoras”.

Al mismo tiempo, disminuyó el número de personas que consideran que el gobierno está manejando adecuadamente las deportaciones. Esa cifra cayó de 47% en febrero de 2025 a 31% actualmente.

La encuesta también mostró fuertes diferencias según afiliación política, origen étnico y edad.

Entre demócratas y simpatizantes de ese partido, 84% considera que la administración está haciendo demasiado en deportaciones. Entre republicanos, solo 19% comparte esa opinión.

Por grupos étnicos, los adultos negros (69%), hispanos (65%) y asiáticos (58%) son más propensos que los adultos blancos (45%) a considerar excesivas las medidas migratorias impulsadas por el gobierno.

Los jóvenes también expresaron mayores niveles de rechazo. Cerca del 65% de las personas menores de 30 años considera que la administración se ha excedido, una cifra superior a la registrada entre adultos de mayor edad.

Las mujeres también mostraron más desaprobación que los hombres: 58% frente a 46%.

El estudio detectó además diferencias relacionadas con la experiencia migratoria familiar.

Entre inmigrantes nacidos fuera de Estados Unidos, 65% considera que el gobierno está haciendo demasiado en deportaciones. La cifra es similar entre adultos de segunda generación —personas nacidas en Estados Unidos con al menos un padre inmigrante—, donde el porcentaje alcanza 62%.

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En contraste, entre estadounidenses de tercera generación o más, el nivel de desaprobación baja a 48%.

Pese a ello, Pew registró una ligera disminución entre hispanos que consideran excesivas las deportaciones: actualmente la cifra es de 65%, frente al 71% registrado en octubre de 2025.

Luis asegura que, aunque hasta ahora no ha tenido problemas personales con autoridades migratorias, el miedo sigue presente por lo que podría pasarle a su familia.

“Mi esposa y mis hijos nacieron en Estados Unidos y ellos no tienen ningún problema, pero tengo miedo de que a mí me pase algo”, dice.

Aumenta el apoyo a detenciones en lugares de trabajo y viviendas,

pero desaprueban arrestos en lugares

de culto

La encuesta también exploró qué tan aceptables considera la población ciertos lugares para realizar arrestos migratorios.

La mayoría de los estadounidenses se opone a que agentes de inmigración hagan detenciones en iglesias y lugares de culto (71%), hospitales (67%) y escuelas (67%).

Sin embargo, el respaldo aumenta cuando se trata de otros espacios. Más de la mitad de los encuestados considera que sí deberían permitirse arrestos migratorios en protestas o manifestaciones (62%), viviendas (56%) y lugares de trabajo (51%).

Luis asegura que ese miedo también ha crecido por historias cercanas que ha visto dentro de su comunidad.

“No puedo dar muchos detalles, pero tengo conocidos en el trabajo a quienes deportaron a ellos o a sus familias, siendo que tenían un estatus legal en Estados Unidos”, relata.

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Los resultados reflejan cómo la inmigración continúa siendo uno de los temas más polarizantes en Estados Unidos, mientras miles de familias migrantes aseguran vivir con incertidumbre ante el endurecimiento de las políticas migratorias.